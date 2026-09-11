البطوطي: مصر تشهد طلبا سياحيا متزايدا مقارنة بالسنوات الماضية

يشهد القطاع السياحي في مصر حالة من النمو الملحوظ في الطلب على الإقامة والخدمات السياحية، بالتزامن مع مجموعة من العوامل التي عززت جاذبية المقصد المصري أمام السائحين، وعلى رأسها حالة الأمان التي تتمتع بها مصر، إلى جانب افتتاح المتحف المصري الكبير والاستعداد لاستقبال فعاليات وظواهر فريدة من نوعها.

احتياجات السائحين بين الفنادق

كما لم يعد الطلب السياحي مقتصرًا على مناطق بعينها، بل امتد ليشمل مختلف أنحاء الجمهورية، مع تنوع احتياجات السائحين بين الفنادق بمختلف مستوياتها والشقق والغرف الفندقية.

وفي هذا السياق، أكد وليد البطوطي، الخبير السياحي، أن الطلب على الإقامة الفندقية ارتفع بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن أي فندق جديد في مصر سيجد إقبالًا عليه.

وليد البطوطي: الطلب السياحي يتزايد بقوة

قال وليد البطوطي، الخبير السياحي، إن مصر تشهد طلبًا سياحيًا متزايدًا مقارنة بالسنوات الماضية وبالمعدلات السابقة، مشيرًا إلى أن كون مصر دولة آمنة يمثل عاملًا مهمًا في جذب المزيد من السائحين.

وأوضح البطوطي، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن عددًا من الدول السياحية المنافسة تعاني من تداعيات الجريمة المنظمة، وهو ما يعزز من أهمية عنصر الأمان الذي تتمتع به مصر في جذب السائحين.

افتتاح المتحف المصري الكبير

وأشار إلى أن مجموعة من العوامل أسهمت في زيادة الطلب على مصر، من بينها افتتاح المتحف المصري الكبير، إلى جانب الاستعداد لاستقبال ظواهر وفعاليات فريدة من نوعها، لافتًا إلى أن الطلب على الإقامة الفندقية أصبح مرتفعًا بصورة كبيرة.

أي فندق جديد في مصر سيجد إقبالًا

وأكد الخبير السياحي أن الطلب لم يعد مقتصرًا على منطقة سياحية محددة، وإنما أصبح يشمل مختلف أنحاء الجمهورية، موضحًا أن أي منطقة في مصر يُقام فيها فندق جديد ستشهد إقبالًا عليه.

وقال إن الساحل الشرقي لمصر، بما يشمله من البحر الأحمر وسيناء، يشهد طلبًا سياحيًا ملحوظًا، موضحًا أن الاحتياج يختلف من منطقة إلى أخرى، وكذلك وفقًا لمستويات الفنادق المطلوبة.

ولفت إلى وجود توسع كبير في الفنادق ذات فئات الثلاث والأربع نجوم، إلى جانب زيادة الطلب على الغرف والشقق الفندقية، بما يعكس تنوع احتياجات السائحين واختلاف أنماط الإقامة التي يبحثون عنها.

تغير طبيعة السائح وظهور أنماط جديدة للإقامة

وتابع البطوطي أن طبيعة السائح الذي يزور مصر تغيرت خلال الفترة الأخيرة، فلم يعد الاعتماد فقط على السائح القادم من خلال شركات السياحة، وإنما أصبح هناك سائح يأتي بمفرده ويبحث عن خيارات متنوعة للإقامة.

وأوضح أن بعض السائحين أصبحوا يبحثون عن خيارات مختلفة، من بينها استئجار غرفة داخل شقة في منطقة سكنية، وهو ما يعكس تغيرًا في طبيعة الطلب على أماكن الإقامة وتنوع احتياجات الزائرين.

وسائل النقل تسهل حركة السائحين

وأشار الخبير السياحي إلى أن سهولة التنقل داخل مصر تمثل عاملًا مهمًا في دعم السياحة، سواء من خلال وسائل النقل الخاصة أو شبكة المترو، فضلًا عن دخول وسائل نقل جديدة مثل المونوريل.

وأكد أن تطور وسائل النقل وتنوعها ساهم في تسهيل حركة الزائرين، وأصبح من السهل على السائح تنظيم رحلته والتنقل بين المناطق المختلفة بصورة أكثر مرونة.

وشدد البطوطي على أن مصر لم تعد «معادلة صعبة» أمام السائح الذي يرغب في تنظيم رحلته بصورة مستقلة، في ظل تنوع خيارات الإقامة وتطور وسائل الانتقال، وهو ما يدعم زيادة الطلب السياحي على المقصد المصري.