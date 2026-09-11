قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026/2027.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام الرسمي
الرئيس السيسي: التبادل التجاري بين مصر وروسيا يصل إلى 10 مليارات دولار
دار الإفتاء: الأحد أول أيام شهر ربيع الآخر لعام 1448 هــ
وزير خارجية الاحتلال ينتقد كالاس بعد مقارنتها المستوطنات بشبه جزيرة القرم
دوري المحترفين| فوز وي ومالية كفر الزيات وتيم إف سي وتعادل الترسانة والمنصورة والإسماعيلي بالجولة الرابعة
حقوق وخدمة اجتماعية وزراعة وآداب موجه .. مؤشرات مهمة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026
تحليل المخدرات شرط لشغل الوظيفة أو الاستمرار فيها.. تعرف على ضوابط القانون
من 600 مليون إلى 2.6 مليار دولار.. أسامة كمال يكشف مفاجأة عن فاتورة المواد البترولية
القوات المسلحة اليمنية تحذر المدنيين من استخدام طريقَي تعز-المخا والمخا-ذو باب
بعد التعادل مع روما.. فنربخشة يستقر على قبول استقالة مدربه
حبس صانعة محتوى لقيامها بنشر فيديوهات خادشة بأكتوبر
الاتحاد الألماني يقرر إلغاء عقوبة مدرب إلفيرسبيرج وتواجده أمام بايرن ميونخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البطوطي: مصر تشهد طلبا سياحيا متزايدا مقارنة بالسنوات الماضية

المتحف المصري
المتحف المصري
محمد البدوي

يشهد القطاع السياحي في مصر حالة من النمو الملحوظ في الطلب على الإقامة والخدمات السياحية، بالتزامن مع مجموعة من العوامل التي عززت جاذبية المقصد المصري أمام السائحين، وعلى رأسها حالة الأمان التي تتمتع بها مصر، إلى جانب افتتاح المتحف المصري الكبير والاستعداد لاستقبال فعاليات وظواهر فريدة من نوعها.

احتياجات السائحين بين الفنادق  

كما لم يعد الطلب السياحي مقتصرًا على مناطق بعينها، بل امتد ليشمل مختلف أنحاء الجمهورية، مع تنوع احتياجات السائحين بين الفنادق بمختلف مستوياتها والشقق والغرف الفندقية. 

وفي هذا السياق، أكد وليد البطوطي، الخبير السياحي، أن الطلب على الإقامة الفندقية ارتفع بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن أي فندق جديد في مصر سيجد إقبالًا عليه.

وليد البطوطي: الطلب السياحي يتزايد بقوة

قال وليد البطوطي، الخبير السياحي، إن مصر تشهد طلبًا سياحيًا متزايدًا مقارنة بالسنوات الماضية وبالمعدلات السابقة، مشيرًا إلى أن كون مصر دولة آمنة يمثل عاملًا مهمًا في جذب المزيد من السائحين.

وأوضح البطوطي، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن عددًا من الدول السياحية المنافسة تعاني من تداعيات الجريمة المنظمة، وهو ما يعزز من أهمية عنصر الأمان الذي تتمتع به مصر في جذب السائحين.

افتتاح المتحف المصري الكبير

وأشار إلى أن مجموعة من العوامل أسهمت في زيادة الطلب على مصر، من بينها افتتاح المتحف المصري الكبير، إلى جانب الاستعداد لاستقبال ظواهر وفعاليات فريدة من نوعها، لافتًا إلى أن الطلب على الإقامة الفندقية أصبح مرتفعًا بصورة كبيرة.

أي فندق جديد في مصر سيجد إقبالًا

وأكد الخبير السياحي أن الطلب لم يعد مقتصرًا على منطقة سياحية محددة، وإنما أصبح يشمل مختلف أنحاء الجمهورية، موضحًا أن أي منطقة في مصر يُقام فيها فندق جديد ستشهد إقبالًا عليه.

وقال إن الساحل الشرقي لمصر، بما يشمله من البحر الأحمر وسيناء، يشهد طلبًا سياحيًا ملحوظًا، موضحًا أن الاحتياج يختلف من منطقة إلى أخرى، وكذلك وفقًا لمستويات الفنادق المطلوبة.

ولفت إلى وجود توسع كبير في الفنادق ذات فئات الثلاث والأربع نجوم، إلى جانب زيادة الطلب على الغرف والشقق الفندقية، بما يعكس تنوع احتياجات السائحين واختلاف أنماط الإقامة التي يبحثون عنها.

تغير طبيعة السائح وظهور أنماط جديدة للإقامة

وتابع البطوطي أن طبيعة السائح الذي يزور مصر تغيرت خلال الفترة الأخيرة، فلم يعد الاعتماد فقط على السائح القادم من خلال شركات السياحة، وإنما أصبح هناك سائح يأتي بمفرده ويبحث عن خيارات متنوعة للإقامة.

وأوضح أن بعض السائحين أصبحوا يبحثون عن خيارات مختلفة، من بينها استئجار غرفة داخل شقة في منطقة سكنية، وهو ما يعكس تغيرًا في طبيعة الطلب على أماكن الإقامة وتنوع احتياجات الزائرين.

وسائل النقل تسهل حركة السائحين

وأشار الخبير السياحي إلى أن سهولة التنقل داخل مصر تمثل عاملًا مهمًا في دعم السياحة، سواء من خلال وسائل النقل الخاصة أو شبكة المترو، فضلًا عن دخول وسائل نقل جديدة مثل المونوريل.

وأكد أن تطور وسائل النقل وتنوعها ساهم في تسهيل حركة الزائرين، وأصبح من السهل على السائح تنظيم رحلته والتنقل بين المناطق المختلفة بصورة أكثر مرونة.

وشدد البطوطي على أن مصر لم تعد «معادلة صعبة» أمام السائح الذي يرغب في تنظيم رحلته بصورة مستقلة، في ظل تنوع خيارات الإقامة وتطور وسائل الانتقال، وهو ما يدعم زيادة الطلب السياحي على المقصد المصري.

القطاع السياحي المتحف المصري المتحف المصري الكبير السياحة السياحة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم عبده الفيومي والضحية محمود جاوة

عريس في الجنة.. القصة الكاملة لمقتـ.ل ميكانيكي العمرانية بطعنة التيك توكر عبده الفيومي

سعر الذهب

نزل 1080 جنيهًا.. خسائر تضرب الجنيه الذهب وسعر عيار 21 يخالف التوقعات

تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا بالاسم ورقم الجلوس

الواقعة

الداخلية: إنهاء خدمة فرد شرطة لمخالفته ثوابت الوزارة في واقعة سائح بأسوان

المصريين بالخارج

مهلة جديدة| قرار حكومي مفاجئ يهم المصريين بالخارج.. ماذا حدث؟

الإيجار القديم

قبل نظرها أمام المحكمة الدستورية.. تفاصيل المادة السابعة من قانون الإيجار القديم

ترامب وبن سلمان

ترامب يرفض طلبا سعوديا بضرب الحوثيين

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 11 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

المسقعة

طريقة عمل المسقعة المصرية باللحمة المفرومة.. اعرف المكونات

أصناف أكل بتزوّد وزنك وإنت مش واخد بالك

4 أصناف أكل تزيد وزنك وإنت مش واخد بالك.. رقم 3 مفاجأة

برج الميزان

أفضل هدايا لبرج الميزان.. أفكار أنيقة تناسب ذوقه الراقي

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الطماطم يوميا؟.. دراسة تكشف فوائد مفاجئة

الطماطم تحارب دهون الكبد وتساعد على إنقاص الوزن
الطماطم تحارب دهون الكبد وتساعد على إنقاص الوزن
الطماطم تحارب دهون الكبد وتساعد على إنقاص الوزن

هل تناول الفول الطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما

هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟
هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟
هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟

الكشك الصعيدي على أصوله.. طريقة تحضيره بمكونات بسيطة من البيت

طريقة عمل الكشك الصعيدي
طريقة عمل الكشك الصعيدي
طريقة عمل الكشك الصعيدي

بحضور مصر.. قمة بريكس اختبار جديد لتوازنات العالم

قمة بريكس
قمة بريكس
قمة بريكس

فيديو

شيري عادل

شيري عادل: ماما فادتني لما خلتني ابعد عن الفن وأنا طفلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد