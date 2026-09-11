وكيل صحة الغربية تتابع جاهزية وحدة كفر الساحل لتقديم الخدمات الطبية

أجرت الدكتورة رشا محمود خضر ، وكيل وزارة الصحة بالغربية، متابعة ميدانية لوحدة كفر الساحل التابعة لإدارة طنطا أول الصحية ، للوقوف على مدى جاهزيتها تمهيدًا لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين ، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

توجيهات صحة الغربية

وجاء ذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية، ودعم منظومة الرعاية الصحية الأولية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، بأهمية المتابعة المستمرة للمنشآت الصحية ورفع كفاءتها .

رفع كفاءة الخدمات

وأوضحت الدكتورة رشا محمود خضر أن وحدة كفر الساحل ، شهدت أعمال تطوير ورفع كفاءة خلال إلا أنها لم تدخل الخدمة منذ إنشائها ولم يتم تشغيلها أو تقديم خدمات صحية للمواطنين من خلالها حتى الآن ، مشيرة إلى أن المتابعة الحالية تأتي في إطار استكمال التجهيزات النهائية ورفع كفاءة الوحدة، بما يؤهلها لدخول الخدمة والاستفادة منها في تلبية احتياجات المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات الصحية بالقرب من محل إقامتهم.

تحسين خدمات علاجية

كما تضمنت الجولة تفقد ومراجعة أعمال التجهيز ورفع الكفاءة والوقوف على جاهزية العيادات والأقسام والخدمات المختلفة، والتأكد من توافر المستلزمات والاحتياجات اللازمة، تمهيدًا لبدء تشغيل الوحدة وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لأهالي المنطقة ، كان برفقتها خلال الجولة مديرى الإدارات الفنية والاستراتيجية، ومدير إدارة طنطا أول الصحية.

التجهيزات النهائية

وأكدت وكيل الوزارة ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال والتجهيزات النهائية وفق أعلى معايير الجودة، مع استمرار المتابعة الفنية والتشغيلية، لضمان جاهزية الوحدة وبدء تقديم خدمات صحية متكاملة ومتميزة للمواطنين.