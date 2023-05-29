لدينا عنوانه.. دعوات روسية لـ اغتيال السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام

دعت رئيسة تحرير قناة "روسيا اليوم" التابعة للحكومة الروسية، مارجريتا سيمونوفنا سيمونيان، إلى اغتيال السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، وذلك بعد أن بدا سعيدًا بمقتل الروس في أوكرانيا.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ففي لقاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارة جراهام إلى كييف يوم الجمعة، قال الأول للأخير "الآن نحن أحرار".

وعليه أضاف جراهام مبتسماً: "والروس يموتون، إنه أفضل أموال أنفقتها أمريكا على الإطلاق".

واستاءت مارجريتا سيمونوفنا سيمونيان رئيسة تحرير شبكة "روسيا اليوم" من تصريحات جراهام، متحدثة عن ملازم سوفيتي كان مسؤولاً عن قتل السياسيين خلال الحرب العالمية الثانية.

وقالت بسخرية “إذا قالت الليدي جراهام حقًا إن الأموال المخصصة لقتل الروس هي أفضل أموال أنفقتها الولايات المتحدة على الإطلاق.. أتمنى أن يحدث ذلك في بلدنا، آمل أن يكون هناك أبناء أو أحفاد لسودوبلاتوف [الملازم] على قيد الحياة في بلادنا، أو تلاميذه، أو أحفاد تلاميذه”.

وأضافت “أنه ليس بالأمر الصعب”، متوعدة "لدينا عنوانه".

ولفتت “ليس لدي نية سيئة تجاه أي شخص ويطلب منا ديننا أن نغفر، لكن لا أحد يقول لنا أن نكافئ هذه الأنواع من الأشياء”.

وفي وقت سابق، وضعت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الاثنين، السناتور الأمريكي ليندسي جراهام على قائمة المطلوبين.

وحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس"، ضمت قاعدة بيانات وزارة الداخلية الروسية ليندسي جراهام مطلوبًا بموجب القانون الجنائي"، دون الكشف عن أي تفاصيل.