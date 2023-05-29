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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زاخاروفا تخرج السيناتور الأمريكي من مأزق تصريحاته بشأن قتل الروس

صدى البلد

 سجلت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الإثنين ، مقطع فيديو قالت فيه إنه إذا كان السيناتور جراهام يعتقد أن كلماته اقتطعت من سياقها، فيمكنه هو نفسه الإدلاء ببيان بشأن هذه القضية، والتعليق عليها.

وتابعت زاخاروفا: "بإمكانه الإمساك بالهاتف، وتشغيل كاميرا الفيديو، وتوجيهها إلى نفسه، وتسجيل مقطع فيديو قصير، لنكتشف جميعا ما حدث بالفعل".

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وأثار السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام جدلًا واسعًا في روسيا، وذلك بعد تصريحاته التي بدا  فيها أنه سعيد بالقتلى الروس في أوكرانيا.

في مقطع مصور منتشر على الإنترنت، تحدث السيناتور ليندسي جراهام عن المشاركة المالية الأمريكية في قتل مواطنين روس خلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وعبر زيلينسكي عن شكره للولايات المتحدة لمساعدتها في الدفاع عن حرية الأوكرانيين، فيما ردّ  جراهام بالقول: "والروس يموتون.. إنها أفضل أموال أنفقناها على الإطلاق".

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