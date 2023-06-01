الصين تعلن عن اتفاق بين الهند وبكين لحل أزمة الحدود

أعلنت وزارة الخارجية الصينية في بيان، اليوم الخميس، عن اتفاق كل من الصين والهند، خلال مشاورات في نيودلهي، على تسريع حل القضية الحدودية وعقد جولة جديدة من المحادثات بين كبار المسئولين العسكريين.



وأضافت الوزارة في بيانها أن الجانبان اتفقا على مواصلة الحفاظ على الروابط من خلال القنوات الدبلوماسية والعسكرية، للمساهمة في تخفيف التوتر على الحدود والحفاظ على السلم في المناطق الحدودية والحفاظ على السلام.

كما اتفق كل من الجانبين على عقد الاجتماع التاسع عشر من المحادثات العسكرية على مستوى القيادة والاجتماع الثامن والعشرين لآلية العمل في أسرع وقت ممكن.



ويتركز الخلاف الرئيسي بين الصين والهند حول ترسيم حدودهما على مساحة 60 ألف كيلومتر في ولاية أروناتشال براديش الشمالية الشرقية، والمنطقة جبلية في شمال كشمير، ويمتد خط الفصل الفعلي، الذي يحل محل الحدود بين البلدين، من لاداخ في الغرب إلى ولاية أروناتشال براديش.



واندلعت حرب بين الجانبين وهزمت الهند فيها عام 1962، ورغم الهزيمة احتفظت الهند بولاية أروناتشال براديش، بعد انسحاب القوات الصينية وسط ضغوط دولية.



وتجدد النزاع بين الهند والصين، في مايو 2020، عندما وقعت سلسلة من المناوشات بين جيشي البلدين في منطقة بحيرة بانجونج في لداخ؛ وعقب ذلك كثفت نيودلهي وبكين من الوجود العسكري في المنطقة.