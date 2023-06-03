الهند .. حصيلة جديدة مرعبة لضحايا حادث تصادم قطارين

أفادت وسائل إعلام محلية في الهند في أنباء عاجلة منذ قليل، بارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطارين في الهند إلى 233 قتيلا وأكثر من 900 جريح.

وقالت صحيفة تايمز أوف إنديا، نقلا عن رئيس الإطفاء بولاية سودهانشا سارانجي إن "عدد قتلى حادث القطار ارتفع إلى 233".

في وقت سابق، ذكرت الهند اليوم، أن عدد القتلى في حادث تصادم بين راكبين وقطار شحن واحد في ولاية أوديشا الهندية ارتفع إلى 120.

وأفادت وسائل إعلام هندية أن 900 شخصًا أصيبوا.

ووقع اصطدام قطارين، يوم الجمعة، حوالي 19.20 بالتوقيت المحلي، بالقرب من مدينة بالاسور في الهند.

وفقًا للبيانات المحدثة من سلطات السكك الحديدية، خرجت 10-12 سيارة من قطار ركاب كان مسافرًا من كولكاتا إلى تشيناي عن القضبان بسبب اصطدامها بقطار شحن وسقطت في المسار المعاكس.

بعد مرور بعض الوقت، اصطدم قطار ركاب آخر بهم، ونتيجة لذلك، خرجت ثلاث أو أربع عربات أخرى بها أشخاص عن مسارها.

ووصل رئيس وزراء أوديشا نافين باتنايك إلى موقع الحادث للإشراف على عملية الإنقاذ التي يقودها رئيس الإطفاء بالولاية سودهانشو سارانجي، ويشارك أكثر من مائة فرد من القوة الوطنية للإغاثة من الكوارث ونظرائهم في الولايات في عملية الإنقاذ بحثًا عن الضحايا.