Walk That Walk.. مغنية البوب العالمية شانا تعود بأغنية جديدة

أصدرت نجمة البوب اللبنانية شانا المعروفة باسم "SS.HH.A.N.A" أغنية جديدة بعنوان " Walk That Walk " عبر مختلف المنصات الموسيقية، الأغنية صيفية إيقاعية تندرج ضمن خانة أغاني البوب الحماسية، وتقدم فيها شانا بالإضافة إلى الموسيقى المميزة وأدائها المبهر، رسالة قوية وجريئة .

تفاصيل أغنية Walk That Walk

تتحدث شانا في هذه الأغنية "الأفعال لا الأقوال" عن الأشخاص الذين يقدمون الكثير من الوعود لكن لا ينفذون شيئاً منها، وهي تدعوا من خلالها الوفاء بالوعد وعدم الكذب، ومن المتوقع ان تجذب شانا انتباه المستمعين إلى هذه الأغنية الجديدة وتقدم لهم مزيجاً مميزاً بين الموسيقى المبتكرة والرسالة القوية.

تعاون على كتابة الأغنية كل من النجم انطوني توما الذي اشتهر عالمياً بعد مشاركته في النسخة العالمية من برنامج "ذا فويس"، وأمين نجار من دبي. الأغنية من توزيع المنتج الموسيقي العالمي " Jeff Sojka" الحائز على جائزة الجرامي وهو عمل مع كبار النجوم مثل أرمين فان بيورن ومونستا اكس.

شانا هي مغنية بوب عالمية من أصول لبنانية، ومن خلال صوتها المميز تذكرنا بأغاني البوب الشهيرة، ويمكن وصفها بصوت الجيل الجديد، أمضت ثلاثة أشهر في نادي "مسرح دبي" حيث قدمت عروضاً متواصلة لجمهور من كافة أنحاء العالم، وتوصف موسيقاها بأنها ذات طابع حالم وشاعري، ولكنها أيضًا مفعمة بالحيوية، مع الكثير من العفوية. لا يوجد حدود لإبداعها ، وإصداراتها المنوعة خير دليل على طموحها في رفع سقف التحدي وتقديم أفضل الأعمال.

أغاني شانا

في مارس الماضي، أصدرت نجمة البوب شانا المعروفة بإسم SS.HH.A.N.A أغنية جديدة بعنوان " WIDE EYES" أو "عيون واسعة" بعد فترة من التشويق وحملة ترويجية حمست الجمهور لهذا الإصدار الجديد.

تقدم شانا بصوتها الجميل وأداءها الغنائي المميز هذه الأغنية التي تعبر عن عمق المشاعر التي يمر بها الإنسان عندما يكون محبط وهو يواجه المشاكل في حين ان العالم من حوله يطلب منه ان يتناسى ويبقى قوياً.

حالة عاطفية عميقة ومعبرة يترجمها إحساس شانا في هذه الأغنية من موسيقى البوب وعزف البيانو، بالفعل انه عمل متكامل يلامس روح المستمع ، كما ويشكل تطوراً ملفتاً في مسيرة شانا الفنية ، وهي مغنية بوب عالمية من أصول لبنانية، من خلال صوتها المميز.

تذكرنا شانا بأغاني البوب الشهيرة، ويمكن وصفها بصوت الجيل الجديد، أمضت ثلاثة أشهر في نادي "مسرح دبي" حيث قدمت عروضاً متواصلة لجمهور من كافة أنحاء العالم.