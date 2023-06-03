وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمدينة 6 أكتوبر

تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية التابعة لإدارة منطقة الجيزة الأزهرية، وذلك للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، والتأكد من انضباط العمل بها.

واطمأن وكيل الأزهر خلال تفقده على لجان معهد بنين وفتيات 6 أكتوبر بالحي السادس، حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي الفقه والحديث، كما تفقد أعمال اللجان وتوزيع المراقبين داخل كل لجنة، والتأكد من استلام جميع الطلاب لأوراق الامتحان الخاصة بهم، مشددا على ضرورة التزام الطلاب بدخول اللجان في الوقت المحدد.

ووجه بتوزيع المياه الباردة بشكل دائم على الطلاب خلال أداء الامتحانات، نظرا لارتفاع درجات الحرارة، كما حرص على مناقشة الطلاب والتأكد من وضوح الأسئلة بالنسبة لهم وخلوها من الغموض، مطالبا إياهم بالمزيد من الجد والاجتهاد في المراجعة قبل الامتحانات وعدم إضاعة الوقت فيما لا يفيد.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طالبا وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 233303 بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.

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