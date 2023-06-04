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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. تعرف على حارس الأهلي أمام الوداد المغربي

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هو الأقرب لحراسة مرمى الفريق، أمام الوداد المغربي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "علي لطفي جاهز من الناحية الطبية، ولكن المدرب قد يتجه للاعتماد على شوبير بسبب مشاركته في المباريات الأخيرة وجاهزيته من الناحية البدنية".

وأضاف أمير هشام: "هناك ثقة كاملة في حراس مرمى النادي الأهلي قبل المباراة، وكولر لا يزال يفكر في كل الحلول ولكن شوبير هو الأقرب حتى الآن للمشاركة".

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