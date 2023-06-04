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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي vs الوداد.. جمال الحاجي يكشف حظوظ الفريقين في التتويج باللقب القاري

مباراة الأهلي والوداد
مباراة الأهلي والوداد المغربي

كشف الدكتور جمال الحاجي الخبير الكروي التونسي حظوظ الأهلي والوداد المغربي في المباراة التي تجمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.  

ويستضيف النادي الأهلي نظيره الوداد المغربي، اليوم الأحد في تمام التاسعة مساء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

قال الدكتور جمال الحاجي في تصريحات خاصة لصدى البلد: في إعادة لنسخة نهائي دوري ابطال افريقيا للموسم الماضي يستقبل الأهلي المصري نظيره الوداد المغربي في استاد القاهرة.

تابع: تميزت نسخة مارسيل كولر بنضج تكتيكي كبير جدا في المباريات الأخيرة من المسابقة حيث ادار السويسري دفة الأهلي منافس الوداد المغربي بحنكة كبيرة حيث لم تقبل شباك القلعة الحمراء أي هدف في الأربع مباريات الأخيرة امام العتيدين الرجاء المغربي والترجي التونسي بينما سجل هجومه 6 اهداف كاملة في الدورين الربع والنصف نهائي. 

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غيابات الأهلي والوداد المغربي 

أضاف : وظهر الأهلي منافس الوداد المغربي بثوب البطل من خلال ارقام غير مسبوقة رغم بعض الغيابات التي ستتواصل في لقاء القاهرة أبرزها أكرم توفيق وكريم فؤاد ورامي ربيعة بسب الإصابة كما لن يشارك محمد الشناوي وتحوم الشكوك حول مشاركة علي لطفي وحمدي فتحي للإصابة مؤخرًا كما تسجل قائمة الأهلي غياب محمد الضاوي كريستو بسبب التزاماته مع منتخب تونس في بطولة العالم اقل من 20 سنة.

استطرد: من جهته تسجل قائمة الوداد المغربي غياب 4 لاعبين على الأقل وهم عماد الخنوس وأسامة فلوح وسامي العناني والحسين بن عيادة ورغم الغيابات يبدو الوداد منافسا عتيدا خاصة وانه لم ينحني الا في مناسبة واحدة كما تمكن من اقصاء صن داونز المرشح الأبرز للفوز باللقب في نصف النهائي. هذا زنشير الى ان أداء الوداد تحسن بصفة ملحوظة منذ التحاق المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك الذي غير الوجه التنافسي للفريق. 
 

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مباراة القاهرة تنصب المتوج بدوري الأبطال 

وزاد: مباراة القاهرة بين الأهلي والوداد المغربي ستكون حاسمة بنسبة كبيرة في تحديد اسم المتوج بنسخة ابطال افريقيا 2023 الأهلي بنضج رصيده البشري وخاصة جاهزية بيرسي تاو وكهربا والشحات في المباريات الأخيرة وخبرة على معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وعمرو السولية ومروان عطية وأليو ديانغ وخلفهم الربان السويسري كولر الذي يعرف جيدا اسرار كرة القدم الافريقية.

أكمل: في المقابل سيكون الوداد البيضاوي صاحب النسخة الأخيرة من المسابقة مدججا بنجومه الذين قهروا صن داونز العتيد نجوم في مقدمتها زهير المترجي وبولي سامبو ومحمد أوناجم في الهجوم بمساندة يحيى عطية الله وأرسين زولا وأمين أبو الفتح وأيوب العملود ورضا الجعدي ويحيى جبران وفي هذا الإطار لن يكون من السهل على كتيبة الأهلي التعامل معهم في مباراة القاهرة خاصة وان الداهية البلجيكي سفين فاندنبروك يحسن جيدا ادارة اللعب خارج الدار البيضاء.

واختتم حديثه قائلا: الأهلي بدهاء السويسري كولر وبجاهزية نجومه والوداد المغربي بفطنة البلجيكي سفين فاندنبروك وحضور محاربيه كلها عناوين ستشعل استاد القاهرة في مباراة الاشقاء اليوم الأحد.

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