عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

نهائي الأهلي والوداد المغربي| المدرب البلجيكي يهاجم.. كولر يتجاهل.. وقائد الأحمر: "جاهزون"

كولر ومدرب الوداد
كولر ومدرب الوداد المغربي

يستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي، غدا الأحد في تمام التاسعة مساء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويقام لقاء الإياب بين النادي الأهلي والوداد المغربي يوم 11 يونيو الجاري على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في تمام العاشرة مساء.


 الوداد المغربي حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، للحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.

الزمالك مهدد بغرامة 2.5 مليون دولار في البطولة العربية.. تفاصيل

كاف يفجر مفاجأة.. 32 قناة مجانية تنقل نهائي الأهلي والوداد المغربي


انت مجنون .. مدرب الوداد المغربي يهاجم كولر

 

هاجم البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني لفريق الوداد المغربي، السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، قبل المواجهة التي ستجمع الأهلي والوداد، غدا الأحد، في ذهاب نهائي دوري أبطاال إفريقيا.

وقال مدرب الوداد في تصريحات أبرزتها صحيفة “البطولة” المغربية:" الجميع ينظر للنادي الأهلي على أنه فريق كبير في إفريقيا، لم يفوت إلا نهائي واحدا في دوري أبطال إفريقيا آخر 5 مواسم، كما أنه الأكبر من ناحية الألقاب".


وأضاف:" مدرب الأهلي مارسيل كولر قال أنه سيكون نهائي سهل، وأعتقد أنه مجنون، كل نهائي يكون صعبا ضد أي منافس، والمباراة لن تكون سهلة على الطرفين".

وتابع:" الضغط دائما ما يكون موجودا عندما نتحدث عن مباراة نهائية، لكننا نحاول الاسترخاء، لدينا لاعبو يمتلكون خبرات النهائيات، وهذا هو الأهم لأن الجزئيات البسيطة هي من ستصنع الفارق".

واختتم:" لا أحتاج إلى توجيه رسالة لجمهور الوداد، إنهم دائما يدعموننا ويدفعون الفريق لتحقيق الفوز، مثلما حدث في آخر الأمر، فقط أطلب منهم أن يوصلوا الدعم حتى وإن لم نحقق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، بالأمور ستكون بين أيدينا في لقاء الإياب".

مجنون ومدلل كاف.. تصريحات مستفزة للرجاء والوداد المغربي والأهلي يرد في الملعب

بيراميدز مهدد بإيقاف القيد 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

كولر يتجاهل تصريحات مدرب الوداد المغربي  
 

اكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفريق استعد بشكل جيد لمباراة الوداد من خلال التدريبات ومشاهدة مباريات الفريق المغربي ودراسته للوقوف على كافة نقاط القوة والضعف.

وأضاف كولر: «سعداء بالتواجد في نهائي دوري أبطال إفريقيا. خلال مرحلة المجموعات كان هنا تشكيك من البعض في صعود الفريق، ولكن الأهلي استطاع أن يواصل مسيرته وغدًا سيخوض مباراة الذهاب في نهائي دوري الأبطال».

وواصل حديثه: «الوداد من الفرق القوية والمميزة في قارة إفريقيا، ونسعى بكل قوة لتحقيق أهدافنا من مباراة الغد».

وتطرق المدير الفني للرد على غياب محمد الشناوي قائلًا: «الشناوي لاعب مهم ولكن الإصابة، وهي جزء من كرة القدم، منعته من المشاركة في التدريبات أكثر من ١٧ يومًا وشارك في التدريب الجماعي، وكان قد أدى فقرات التدريب مع الحراس من قبل، وفضلت عدم المجازفة بوجوده في مباراة الغد، ولدينا قائمة كبيرة ومميزة من اللاعبين، وأثق في أي حارس أو لاعب يشارك مع الفريق أمام الوداد».

وتمنى كولر الشفاء العاجل للاعب الوداد عبد الله حيمود، وفي الوقت نفسه شدد على أن غياب أي لاعب لن يؤثر على الوداد.

وواصل المدير الفني حديثه: «لست من الذين ينظرون إلى الماضي ولا نتأثر به ودائمًا ما ننظر إلى الأمام. النهائي السابق بين الأهلي والوداد كان من مباراة واحدة، والمعطيات مختلفة تمامًا عن نهائي هذا العام والذي يقام من لقاءين».

واختتم مارسيل كولر حديثه بالتأكيد أن الأهلي تطور كثيرًا، وأن الفريق سوف يبذل أقصى جهد لتحقيق نتيجة تساعده بشكل كبير قبل مباراة العودة في المغرب.

الزمالك اليوم.. كاس تصدم الأبيض.. ومفاضلة بين 7 لاعبين لاختيار 3 صفقات.. ونزلة معوية لـ منسي

أخبار الأهلي .. مدرب الوداد يهاجم كولر.. وتجديد عقديّ الشحات وياسر إبراهيم

محمد هاني : جاهزون لمواجهة الوداد المغربي
 

أكد محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفريق جاهز لمباراة الوداد المغربي التي تقام مساء غد على استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال هاني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «إفريقيا تعرف النادي الأهلي وقيمته من خلال تتويجه باللقب الإفريقي ووصوله إلى النهائي. تم التحضير بشكل جيد لمباراة الوداد، ونسعى دائمًا إلى تنفيذ تعليمات الجهاز الفني خلال المباريات».

وأوضح كابتن الأهلي أن الفريق لم يتمنَّ مواجهة فريق عن آخر في نهائي دوري الأبطال، وجميع اللاعبين استعدوا بشكل جيد لمباراة الوداد.

وواصل هاني حديثه: «الأهلي هو الكيان الكبير، ونظام العمل والأهداف واحدة رغم اختلاف اللاعبين الذين شاركوا في نهائي البطولة. على مدار الفترة الماضية هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد ونسعى إلى ذلك بكل قوة».

ووجه هاني الشكر إلى جماهير الأهلي على دعمها ومساندتها للفريق من خلال الحضور القوي، لافتًا إلى أن وجود الجماهير دافع قوي للاعبين، ودائمًا ما يكونون في الموعد، مؤكدًا أن هدف اللاعبين هو إسعادهم.

 

الوداد المغربي الأهلى نهائى دورى أبطال إفريقيا مارسيل كولر البلجيكي سفين فاندنبروك محمد هاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ فيديو مثير لـ محمود الليثي .. رسالة غامضة من منى فاروق

بعد القبض عليه وطلبها للتحقيق .. رد فعل مفاجئ من بوسي لـ زوجها

عاجل | إيقاف قيد بيراميدز 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

الحق اشتري.. تراجع جديد فى أسعار الذهب| وعيار 21 مفاجأة الآن

بعد انفصاله عن زوجته الثانية.. علي ربيع يعيش قصة حب جديدة

فلّست.. والد حسام حبيب يكشف مفاجأة صادمة بعد زواج نجله بـ شيرين

المتحدث العسكري يكشف تفاصيل مطاردة عناصر تهريب المخدرات نتج عنها وفاة 3 جنود إسرائيليين

مجنون ومدلل كاف.. تصريحات مستفزة للرجاء والوداد المغربي والأهلي يرد في الملعب

موضوعات متعلقة

نهائي دوري الأبطال.. 4 قرارات صارمة لمدرب الوداد المغربي قبل مواجهة الأهلي

مجنون ومدلل كاف.. تصريحات مستفزة للرجاء والوداد المغربي والأهلي يرد في الملعب

ترشيحاتنا

عائلة كبيرة.. أحمد موسى : تشرفت بحضور افتتاح الفرع الرابع للنادي الأهلي

أقصر مباراة في مصر| حكاية ماتش انتهي بعد 12 دقيقة فقط في الدوري.. تفاصيل ساخرة

يهتف من المكتب البيضاوي .. بايدن: أزمة سقف الديون "تم تفاديها'

سهلة ورخيصة.. علاج قصور الغدة الدرقية بطريقة طبيعية

ليلة وداع ميسي وراموس.. تشكيل باريس سان جيرمان أمام كليرمون

مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام أنجيه في ختام الدوري الفرنسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الحر الشديد .. أكل الثلج يصيبك بـ 5 أمراض|خلي بالك

عمرها 21 قرنا .. إيطاليا تعرض أكبر مجموعة تماثيل برونزية

3 ظواهر جوية متوقعة| الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن طقس الساعات المقبلة

طريقة عمل كيك الرواني بمذاق لا يقاوم

فيديو

عنيف جدا .. تحذير جديد مرعب من عالم الزلازل الهولندي

فاجعة كبيرة .. تصادم قطارين بالهند وارتفاع كبير في عدد الضحايا

رقص وغنا .. مطرب شهير يحيي حفل طلاق .. فيديو

بيصور الخناقة.. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل فيديو بين شقيق المطرب ووالدتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ