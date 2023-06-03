مجنون ومدلل كاف.. تصريحات مستفزة للرجاء والوداد المغربي والأهلي يرد في الملعب

يستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي، غدا الأحد في تمام التاسعة مساء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ز يقام لقاء الإياب بين النادي الأهلي والوداد المغربي يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في تمام العاشرة مساء.

يذكر أن الوداد المغربي هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، للحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.

نسخة دوري أبطال أفريقيا الحالية شهدت تصريحات مستفزة من جانب مدربي الأندية ضد النادي الأهلي جاء آخرها من قبل مدرب الوداد المغربي .

النادي الأهلي اعتاد الالتزام بالصمت والرد فقط على التصريحات المستفزة فى النسخة الحالية من قبل مدربي الأندية في دوري أبطال أفريقيا داخل الملعب.

صدى البلد يستعرض التصريحات المستفزة من قبل مدربي الأندية ضد النادي الأهلي فى نسخة دوري أبطال إفريقيا الحالية.

الأهلي مدلل الكاف

واصلت الصحف السودانية عناوينها المثيرة، خلال تسليط الضوء على المواجهة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ووصفت صحيفة "قوون" الأهلي بـ"مدلل" الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وقالت في عناوين الصفحة الأولى: " الهلال يدخل المعسكر ويتسلح بروح المعسكر، خطة أهلاوية لمباغته الفرقة الهلالية".

وتابعت: "قوون تكشف خطة مدلل الكاف لمفاجأة الهلال، الأهلي يعاني من مشاكل دفاعية قبل مواجهة الهلال".

وقالت صحيفة "ريمونتادا": "شوبير يكشف كواليس الأهلي قبل زلزال الهلال، كولر خايف جدًا"، حيث سلطت الضوء على بعض التصريحات في وسائل الإعلام المصرية التي استعرضت تحذير كولر للاعبي الأهلي من مواجهة الهلال.

ونجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة ضيفًا فى المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وتأهل المارد الأحمر الي الدور ربع نهائي رفقة فريق صنداونز.

مدرب الرجاء المغربي يستفز الأهلي

شهد المؤتمر الصحفي لإياب الأهلي والرجاء المغربي، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا تصريحات مستفزة من منذر الكبير المدير الفني للفريق المغربي.

وأطلق التونسي منذر الكبير المدير الفني لفريق الرجاء المغربي، تصريحات نارية قبل مواجهة الأهلي على محمد الخامس، ضمن منافسات الدور إياب ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا التي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال منذر الكبير خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أن مهمة فريقه أمام الأهلي ليست مستحيلة، خاصة وأن المارد الأحمر سبق وأن تلقى هزائم قاسية في الفترة الماضية بالخسارة من المصري 3-0، ومن صن داونز 5-2.

وأضاف:" قادرون على تخطي الأهلي والتأهل إلى نصف النهائي، نقطة قوتنا هي جماهيرنا ومتأكدون أننا سنتلقى دعما كبيرا من الحاضرين، نتطلع إلى أن نسعدهم يوم غد وسنعطي أقصى ما لدينا من أجلهم".

وتابع: "مباراة الإياب ستكون مغايرة تماما للقاء الذهاب، والرجاء سيدخل مباراة الغد ضاغطا من أجل تسجيل هدف مبكر".

الغريب أن الهزيمة التي استند لها “الكبير” وتعرض لها الأهلي - على حد قوله - هي مباراة لم يلعبها الأحمر ضد المصري في كأس الرابطة نظرا لانسحاب الأهلي من البطولة، وبالتالي فأن الهزيمة بنتيجة 3 - 0 هي هزيمة معنوية فقط، ما يؤكد أن مدرب الرجاء “شاهد ماشفش حاجة”.

ونجح النادي الأهلي في اقصاء الرجاء المغربي بعدما تغلب عليه فى القاهرة بلقاء الذهاب بثنائية نظيفة وتعادل سلبيا فى لقا الإياب بالمغرب والتأهل الي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لملاقاة الترجي التونسي.

انت مجنون .. مدرب الوداد المغربي يهاجم كولر

هاجم البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني لفريق الوداد المغربي، السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، قبل المواجهة التي ستجمع الأهلي والوداد، غدا الأحد، في ذهاب نهائي دوري أبطاال إفريقيا.

وقال مدرب الوداد في تصريحات أبرزتها صحيفة “البطولة” المغربية:" الجميع ينظر للنادي الأهلي على أنه فريق كبير في إفريقيا، لم يفوت إلا نهائي واحدا في دوري أبطال إفريقيا آخر 5 مواسم، كما أنه الأكبر من ناحية الألقاب".

وأضاف:" مدرب الأهلي مارسيل كولر قال أنه سيكون نهائي سهل، وأعتقد أنه مجنون، كل نهائي يكون صعبا ضد أي منافس، والمباراة لن تكون سهلة على الطرفين".

وتابع:" الضغط دائما ما يكون موجودا عندما نتحدث عن مباراة نهائية، لكننا نحاول الاسترخاء، لدينا لاعبو يمتلكون خبرات النهائيات، وهذا هو الأهم لأن الجزئيات البسيطة هي من ستصنع الفارق".

واختتم:" لا أحتاج إلى توجيه رسالة لجمهور الوداد، إنهم دائما يدعموننا ويدفعون الفريق لتحقيق الفوز، مثلما حدث في آخر الأمر، فقط أطلب منهم أن يوصلوا الدعم حتى وإن لم نحقق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، بالأمور ستكون بين أيدينا في لقاء الإياب".

وينتظر النادي الأهلي الرد على تصريحات مدرب الوداد المغربي خلال يومي 4 و11 يونيو الجاري فى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

