نهائي أفريقيا.. حامد عز الدين: جمهور الأهلي مخيف لا يتوقف عن تشجيع فريقه

علق الكاتب الصحفي حامد عز الدين، على آخر استعدادات مباراة ذهاب نهائي أفريقيا بين النادي الأهلي والوداد المغربي .



وقال حامد عز الدين في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الاهلي هو صاحب التوكيل الحصري لفرحة المصريين ".

وأكمل حامد عز الدين :" جمهور الاهلي مخيف والجمهور يشجع الاهلي دائما مهما كانت نتيجة المباراة ".



ولفت حامد عز الدين :" جمهور الاهلي سيكون حافزا للاعبي الأهلي غدا في ذهاب نهائي أفريقيا “، مضيفا:” لاعبي الاهلي يجب ان يبذل أقصى جهد ممكن من أجل تحقيق الفوز على الوداد المغربي ”.

وتابع حامد عز الدين :" تعرض الأهلي للظلم في نهائي افريقيا الماضي أمام الوداد اسيكون حافزا للنادي الأهلي لتحقيق الفوز".