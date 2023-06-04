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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نهائي أفريقيا.. حامد عز الدين: جمهور الأهلي مخيف لا يتوقف عن تشجيع فريقه

حامد عز الدين
حامد عز الدين

علق الكاتب الصحفي حامد عز الدين، على آخر استعدادات مباراة ذهاب نهائي أفريقيا بين النادي الأهلي والوداد المغربي .

 

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وقال حامد عز الدين  في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الاهلي هو صاحب التوكيل الحصري لفرحة المصريين ".

 

وأكمل حامد عز الدين :"  جمهور الاهلي مخيف والجمهور يشجع الاهلي دائما مهما كانت نتيجة المباراة ".


ولفت حامد عز الدين :"  جمهور الاهلي سيكون حافزا للاعبي الأهلي غدا  في ذهاب نهائي أفريقيا “، مضيفا:”  لاعبي الاهلي يجب ان يبذل أقصى جهد ممكن من أجل تحقيق الفوز على الوداد المغربي ”.

 

 وتابع حامد عز الدين :"  تعرض الأهلي للظلم في نهائي افريقيا الماضي أمام  الوداد اسيكون حافزا للنادي الأهلي لتحقيق الفوز".

الأهلى النادي الأهلي حامد عز الدين اخبار التوك شو الوداد

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