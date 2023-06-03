كاتب صحفي : الأهلي نموذج مصغر لإنجازات مصر

علق الكاتب الصحفي حامد عز الدين، على افتتاح النادي الأهلي للمقر الرابع له في القاهرة الجديدة يوم الخميس الماضي.

وقال حامد عز الدين في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" النادي الأهلي نموذج مصغر لما يحدث في مصر من إنجازات".

وأضاف حامد عز الدين :" النادي الأهلي بدأ بمقره الرئيسي في الجزيرة على مساحة 5.5 فدان ثم بدأ في التوسع وأنشا مقر الأهلي في مدينة نصر ثم مقر الشيخ زايد ثم مقر القاهرة الجديدة".

وتابع حامد عز الدين :" الأهلي اقتحم الصحراء واشترى أرض النادي الأهلي في مدينة نصر في الثمانينيات وتم افتتاحه في التسعينات".

واكمل حامد عز الدين :" سعر المتر في مدينة نصر في التسعينات ارتفع من 175 قرشا إلى 17 جنيه مع بداية إنشاء النادي الاهلي هناك ".