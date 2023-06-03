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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برفان السيدات | 8 محظورات على جماهير الأهلي في نهائي أفريقيا

النادي الأهلي
النادي الأهلي

كشف العميد محمود القاضي، مسئول الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية لتأمين نهائي دوري أبطال إفريقيا، تفاصيل حضور الجماهير بمباراة نهائي أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي وأماكن الدخول.

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار والمذاع عبر قناة النهار، الي أن مباراة الأهلي والوداد،  بنهائي دوري أبطال إفريقيا، من المقرر أن تقام غدًا الأحد، بحضور جماهيري يقدر بنحو 50 ألف مشجع.

وأشار إلى أن الدرجة الثالثة شمال لجمهور النادي الأهلي من المقرر أن تدخل من بوابة صلاح سالم، وجمهور الدرجة الثانية الموحدة من نفس البوابة، و يتم السماح لهم بالدخول من الثانية بعد الظهر حتى التاسعة حتى لا يكون هناك تكدس.

نهائي دوري أبطال إفريقيا

وعن المحظورات على الجماهير، أكد انه يحظر دخول أي شيء يحدث أذى للنفس والغير، والشماريخ والأشياء التي تحدث لهب، والمعلبات والمأكولات، والمشروبات والشعارات التي تحمل عبارات مسيئة، والبرفان للسيدات ومزيل العرق. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0wgJ9xWYWUMC3A2nY3v1iWGA4TDN7ipKJCNkMRt3vgG2t3JTufAKigDjMVUhykuNWl&id=100064704485514&sfnsn=scwspmo&mibextid=RUbZ1f

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