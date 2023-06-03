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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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هيئة ستاد القاهرة: جاهزون لاستقبال جماهير الأهلي غدا ونتمنى حضور السعة الكاملة

جماهير النادي الأهلي
جماهير النادي الأهلي

‏قال وليد عبد الوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي، أن الاستاد سوف يفتح أبوابه غدا لجمهور النادي الأهلي في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين النادي الأهلي ونادي الوداد المغربي في تمام الساعة 2 ظهرا.

 

وتابع وليد عبد الوهاب خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "حضرة المواطن"، تقديم الإعلامي "سيد علي"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، نحن مستعدون من الأن بالنسبة للاستقبال الجماهير والسعة التي سوف تحضر غدا حوالي 50 الف مشجع أما السعة الكاملة للإستاد حوالي 72 الف مشجع ونحن نتمنى أن يكون الاستاد مملوء عن آخره والتعليمات للجماهير أن يلتزموا بكل تعليمات شركة تذكرتي والشركة قامت بعمل توضيحات في ظهر التذاكر وكل تذكر محدد مكان دخولها للتسهيل ومنع التكدس والازدحام.

 

مناطق دخول المشجعين

 

وأضاف أن الدرجة الثالثة شمال مدخلها من طريق صلاح سالم والدرجة الثالثة يمين من طريق الأوتوستراد وكل مشجع قادم يعلم خط سيره وذلك سوف يسهل المهمة بشكل كبير، متابعا نحن هيئة خدمية وفي 2019 صدر قرار أننا هيئة اقتصادية ونقوم بالصرف على انفسنا وتحقيق الاكتفاء الذاتي وبالفعل منذ سنتين والأمور تسير بشكل جيد في ستاد القاهرة وحققنا أرباح جيدة جدا وبدأنا في عمل مشاريع استثمارية نحقق منها ارباح للصرف على الاستاد.

النادي الأهلي وليد عبد الوهاب ستاد القاهرة الدولي سيد على الدرجة الثالثة شمال

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