موسيماني: رحلت عن النادي الأهلي بعد شعوري بضغوطات كبيرة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن السبب وراء رحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني عن تدريب النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب شوبير: “بيتسو موسيماني: أنا من طلب الرحيل عن الأهلي رغم أن عقدي مع النادي كان يمتد لموسم آخر، الأهلي المصري منحني كافة مستحقاتي المالية، وعاملني بشكل جيد للغاية، وأحييهم على ذلك، سبب رحيلي هو شعوري بضغوطات كبيرة، خاصة أن المواسم متلاحمة في مصر بشكل قوي ولا توجد فرصة للراحة”.

وتابع شوبير في منشور آخر:"بيتسو موسيماني: الكابتن محمود الخطيب أسطورة الأهلي سألني طلب مني المجئ إلى مصر وسألته لماذا تريد مني أن أقوم بتدريب الأهلي الفريق الأكبر في أفريقيا.. قال لي هو ليس الأكبر في أفريقيا وإنما الأكبر في الشرق الأوسط.. بعد 6 أشهر من العمل في الأهلي شاهدته في أبو ظبي وتم منح الأهلي ميدالية أنجح فريق في الشرق الأوسط، ما كان يقوله لي هو الحقيقة".

وتأهل فريق الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز أمام الترجي التونسي في نصف نهائي البطولة.

وتقام مباراة الأهلي والوداد على ملعب استاد القاهرة الدولي يوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

بينما تقام الأهلي والوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا علي ملعب مركب محمد الخامس يوم الأحد ١١ يونيو المقبل.