عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني: رحلت عن النادي الأهلي بعد شعوري بضغوطات كبيرة

موسيماني
موسيماني

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن السبب وراء رحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني عن تدريب النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب شوبير: “بيتسو موسيماني: أنا من طلب الرحيل عن الأهلي رغم أن عقدي مع النادي كان يمتد لموسم آخر، الأهلي المصري منحني كافة مستحقاتي المالية، وعاملني بشكل جيد للغاية، وأحييهم على ذلك، سبب رحيلي هو شعوري بضغوطات كبيرة، خاصة أن المواسم متلاحمة في مصر بشكل قوي ولا توجد فرصة للراحة”.

وتابع شوبير في منشور آخر:"بيتسو موسيماني: الكابتن محمود الخطيب أسطورة الأهلي سألني طلب مني المجئ إلى مصر وسألته لماذا تريد مني أن أقوم بتدريب الأهلي الفريق الأكبر في أفريقيا.. قال لي هو ليس الأكبر في أفريقيا وإنما الأكبر في الشرق الأوسط.. بعد 6 أشهر من العمل في الأهلي شاهدته في أبو ظبي وتم منح الأهلي ميدالية أنجح فريق في الشرق الأوسط، ما كان يقوله لي هو الحقيقة".

وتأهل فريق الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز أمام الترجي التونسي في نصف نهائي البطولة. 

وتقام مباراة الأهلي والوداد على ملعب استاد القاهرة الدولي يوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

بينما تقام الأهلي والوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا علي ملعب مركب محمد الخامس يوم الأحد ١١ يونيو المقبل.

احمد شوبير موسيمانى النادي الأهلي الأهلى ابطال افريقيا الأهلي والوداد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

غرق شقيقين داخل حمام السباحة بقرية سياحية في الغردقة

عاصفة تاني محدش يخرج.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

فساتين الملكة رانيا في حفل زفاف الأمير الحسين تثير الجدل|شاهد

شقيقتا الأمير الحسين تثيران الجدل في حفل زفافه .. اعرف السبب

مفاجأة.. إبراهيم حسن يكشف سر غياب توأمه حسام عن حفل افتتاح فرع الأهلي

أخبار الرياضة |كاس تطالب الزمالك بسداد 1.5 مليون دولار ..قرار عاجل من الأهلي بشأن كولر

شقيق بن شرقي يكشف حقيقة عودة اللاعب لنادي الزمالك.. خاص

موضوعات متعلقة

الصحبة الجميلة.. محمد رمضان في ظهور مميز برفقة حسين فهمي

حسين الشحات يحتفل بعيد ميلاد ابنه تيم.. شاهد

فرحة الحسين.. هاشتاج زفاف ولي العهد يتصدر تريند تويتر

فخور بيكي يا حب عمري.. خالد سليم يحتفل بتخرج ابنته نور

برفقه أسرته.. مؤمن زكريا في حفل افتتاح فرع الأهلي الجديد

مدافع النادي الأهلي في ظهور رومانسي برفقه زوجته.. شاهد

موجز السوشيال ميديا.. إعلامي: الزمالك يطلب ضم نجم بيراميدز.. وهاشتاج أفريقيا بتناديك يا أهلي يتصدر تريند تويتر

أحدث ظهور لنجم الأهلي من داخل الجيم .. شاهد

ترشيحاتنا

الأرصاد التركية تحذر المواطنين من سوء الأحوال الجوية.. الأحد المقبل

الداخلية توجه رسالة مهمة لـ حجاج بيت الله الحرام

6 مشاكل صحية تواجهها بسبب نقص هذا الفيتامين.. تفاصيل

عميد زراعة عين شمس: شرق العوينات ثاني أكبر مشروع زراعي في مصر

ميركاتو الزمالك “عصيب”| رحيل 8 نجوم.. ثلاثي بلوزداد يصدم الأبيض.. والترجي يزاحمه على صفقة سوبر

مياه على قمر كوكب.. اكتشاف جديد في الفضاء حير العلماء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فساتين زفاف رجوة آل سيف

لا تنسى تناوله.. اكتشاف مشروب خارق للرجال قبل العلاقة الزوجية

مشروبات تساعد في التغلب على تأثير العاصفة الترابية.. تعرف عليها

فساتين الملكة رانيا في حفل زفاف الأمير الحسين تثير الجدل|شاهد

فيديو

ليلة أسطورية.. عقد قران وسط أجواء خلابة وحضور عالمي| فيديو جراف

انتصار السيسي تقدم التهنئة للأمير الحسين بعد عقد قرانه | فيديو وصور

موقف الشناوي وأبرز الغيابات .. كواليس ما قبل مباراة الأهلي والوداد

تفاصيل عاصفة ترابية ضرب محافظات مصر/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ