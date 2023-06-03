عائلة كبيرة.. أحمد موسى : تشرفت بحضور افتتاح الفرع الرابع للنادي الأهلي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه تشرف بحضور حفل افتتاح مقر النادي الأهلي الرابع بالقاهرة الجديدة الخميس الماضي.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كان هناك نجوم متواجدين من الزمالك والاهلي في حفل الافتتاح ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" هو ده النادي الأهلي، وكل التحية للكابتن محمود الخطيب وكافة الشخصيات العامة التي حضرت حفل الافتتاح".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" حفل الافتتاح تكريم لعائلة الاهلي كلها، ورأينا في الافتتاح رموز النادي الاهلي بأكملهم"، مضيفا:" الاهلي عمل أروع فرع نادي في مصر".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" عائلة النادي الاهلي كلها كانت متواجدة في الافتتاح “، مضيفا:” الاحتفالية كانت رائعة، والفرع الجديد للنادي الأهلي مقام على مساحة 50 فدان ".