عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عائلة كبيرة.. أحمد موسى : تشرفت بحضور افتتاح الفرع الرابع للنادي الأهلي

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه تشرف بحضور حفل افتتاح مقر النادي الأهلي الرابع بالقاهرة الجديدة الخميس الماضي.

 

أحمد موسى : معدل استيراد السيارات انخفض 80%

هيئة ستاد القاهرة: جاهزون لاستقبال جماهير الأهلي غدا ونتمنى حضور السعة الكاملة

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  كان هناك نجوم متواجدين من الزمالك والاهلي في حفل الافتتاح ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" هو ده النادي الأهلي، وكل التحية للكابتن محمود الخطيب وكافة الشخصيات العامة التي حضرت حفل الافتتاح".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  حفل الافتتاح تكريم لعائلة الاهلي كلها، ورأينا في الافتتاح رموز النادي الاهلي بأكملهم"، مضيفا:" الاهلي عمل أروع فرع نادي في مصر".

 

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" عائلة النادي الاهلي كلها كانت متواجدة في الافتتاح “، مضيفا:” الاحتفالية كانت رائعة، والفرع الجديد للنادي الأهلي مقام على مساحة 50 فدان ".

أحمد موسى الأهلى النادي الأهلي الخطيب اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فلّست.. والد حسام حبيب يكشف مفاجأة صادمة بعد زواج نجله بـ شيرين

الحق اشتري.. تراجع جديد فى أسعار الذهب| وعيار 21 مفاجأة الآن

بـ فيديو مثير لـ محمود الليثي .. رسالة غامضة من منى فاروق

أقصر مباراة في مصر| حكاية ماتش انتهي بعد 12 دقيقة فقط في الدوري.. تفاصيل ساخرة

بعد القبض عليه وطلبها للتحقيق .. رد فعل مفاجئ من بوسي لـ زوجها

عاجل | إيقاف قيد بيراميدز 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

بعد انفصاله عن زوجته الثانية.. علي ربيع يعيش قصة حب جديدة

المتحدث العسكري يكشف تفاصيل مطاردة عناصر تهريب المخدرات نتج عنها وفاة 3 جنود إسرائيليين

ترشيحاتنا

بايدن يوافق على قانون رفع سقف الدين الأمريكي

لمواجهة هيمنة الدولار.. مجموعة بريكس تصدر عملة جديدة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الفيوم .. ظهرت الآن

الثابتة والمتحركة .. كل ما تريد معرفته عن تقنيات رادارات المرور الجديدة

أمي كتفها اتكسر .. فنان شهير يعلن تعرّض والديه لحادث سير أليم

بالأسماء..تعرف على تشكيل الوزاري الجديد لحكومة أردوغان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاستحمام بهذه الطريقة يسبب كوارث| احترس

في الحر الشديد .. أكل الثلج يصيبك بـ 5 أمراض|خلي بالك

عمرها 21 قرنا .. إيطاليا تعرض أكبر مجموعة تماثيل برونزية

3 ظواهر جوية متوقعة| الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن طقس الساعات المقبلة

فيديو

عاجل.. الأرصاد تجدد تحذيرها من حالة الطقس والهجمات الترابية

عاجل.. تفاصيل مطاردة عناصر تهريب مخدرات نتج عنها وفاة 3 جنود إسرائيليين

عنيف جدا .. تحذير جديد مرعب من عالم الزلازل الهولندي

فاجعة كبيرة .. تصادم قطارين بالهند وارتفاع كبير في عدد الضحايا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ