أحمد موسى : معدل استيراد السيارات انخفض 80%

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن معدل استيراد السيارات انخفض بنسبة تزيد على 80 % خلال الآونة الأخيرة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يجب أن نتجه إلى التصنيع محليا وزيادة حجم الصادرات للخارج ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" أحد الشباب قال لي إنه سأل على سعر إحدى السيارات وطُلب منه تدبير دولار من أجل شراء السيارات ودخولها من المنطقة الحرة".



وتساءل الإعلامي أحمد موسى : هل من المعقول أن يتم شراء السيارات في مصر بالدولار؟

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" هذه مشكلة كبيرة يجب أن نضع لها حل"، مضيفا:" هذا الأمر من أسباب الأزمة الحالية في سوق السيارات".