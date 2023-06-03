أحمد موسى: الدولة تحملت 25 مليار جنيه تكلفة تأجيل زيادة أسعار الكهرباء

أكد الإعلامي أحمد موسى ، وأن الدولة المصرية تحملت 25 مليار جنيه تأجيل زيادة أسعارالكهرباءعلى المواطن.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الدولة المصرية عكفت على تطوير قطاع الطاقة من أجل منع انقطاع التيار الكهربائي".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" لولا ما تم من إنجازات في قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية كانت الكهرباء قطعت على نص مصر ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" العدادات مسبوقة الدفع جيدة وأفضل للمواطن وعلى الدولة أن تغير منظومة العدادات كي تكون مسبوقة الدفع ".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" لدينا 34 مليون مشترك في منظومة الكهرباء، منهم 15 مليون عداد مسبق الدفع ".



