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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: الدولة تحملت 25 مليار جنيه تكلفة تأجيل زيادة أسعار الكهرباء

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى ، وأن الدولة المصرية تحملت 25 مليار جنيه تأجيل زيادة أسعارالكهرباءعلى المواطن.

 

أحمد موسى: لولا إنجازات قطاع الطاقة كانت الكهرباء قطعت على نص مصر

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الدولة المصرية عكفت على تطوير قطاع الطاقة من أجل منع انقطاع التيار الكهربائي".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  لولا ما تم من إنجازات في قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية كانت الكهرباء قطعت على نص مصر ".


وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  العدادات مسبوقة الدفع جيدة وأفضل للمواطن وعلى الدولة أن تغير منظومة العدادات كي تكون مسبوقة الدفع ".


ولفت الإعلامي أحمد موسى :"  لدينا 34 مليون مشترك في منظومة الكهرباء، منهم 15 مليون عداد مسبق الدفع ".


 

أحمد موسى الكهرباء على مسؤوليتي الحكومة اخبار التوك شو

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