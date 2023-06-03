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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: لولا إنجازات قطاع الطاقة كانت الكهرباء قطعت على نص مصر

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن  درجة الحرارة أمس كانت 43 درجة مئوية وكان هناك عواصف ترابية كثيرة، مضيفا: "الجو كان نار".

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الناس بتشغل تكييفات وعندنا كهرباء وغاز ومفيش مشكلة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "لولا ما تم من إنجازات في قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية كانت الكهرباء قطعت على نص مصر ".


وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "زمان كان هناك انقطاعات كثيرة في التيار الكهربائي قبل تطوير شبكة الطاقة والكهرباء".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "ما نحن فيه الأن فضل وكرم ونعمة من ربنا، وإحنا خطتنا من بدري من أجل حل ازمة ملف الطاقة".

أحمد موسى الطاقة الكهرباء مصر اخبار التوك شو

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