أحمد موسى: لولا إنجازات قطاع الطاقة كانت الكهرباء قطعت على نص مصر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن درجة الحرارة أمس كانت 43 درجة مئوية وكان هناك عواصف ترابية كثيرة، مضيفا: "الجو كان نار".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الناس بتشغل تكييفات وعندنا كهرباء وغاز ومفيش مشكلة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "لولا ما تم من إنجازات في قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية كانت الكهرباء قطعت على نص مصر ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "زمان كان هناك انقطاعات كثيرة في التيار الكهربائي قبل تطوير شبكة الطاقة والكهرباء".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "ما نحن فيه الأن فضل وكرم ونعمة من ربنا، وإحنا خطتنا من بدري من أجل حل ازمة ملف الطاقة".