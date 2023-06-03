3 ظواهر جوية متوقعة| الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن طقس الساعات المقبلة

كشف خبراء الأرصاد الجوية أنه وفقاً لنماذج الطقس هناك سحب مختلفة الارتفاعات الآن تؤثر علي مناطق شمال ووسط واجزاء من جنوب الصعيد ومناطق من سيناء والصحراء الغربية قد تسقط منها بعض الأمطار المتفرقة الخفيفة علي بعض المناطق المذكورة.

حالة الطقس اليوم

سحب مختلفة الارتفاعات تؤثر على تلك المناطق وتساقط الأمطار

وأضاف خبراء الأرصاد أن هناك تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية وانخفاض كبير وملحوظ في درجات الحرارة يصل إلي 7 درجات حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي اليوم علي القاهرة 34 درجة بعد أن كانت أمس 41 درجة.

وأكد الخبراء شهدت العديد من المحافظات ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين حيث كانت درجات الحرارة المسجلة طبقا للمحطات الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة بالمحافظات المتؤثره

القاهرة 41 درجة.

الأقصر 43 درجة.

أسوان 44 درجة.

اسكندرية 35 درجة.

بورسعيد 37 درجة.

شرم الشيخ 42 درجة.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و34 درجة ولا يوجد أي اثارة للرمال خلال هذا الاسبوع علي أن تعاود ارتفاعاتها آخر الأسبوع.

حالة الطقس

حالة الطقس غدا الأحد

من المتوقع ان يسود غدا طقس معتدل الحرارة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، إما عن حالة الطقس ليلا معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

الشبورة المائية غدا

تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط الرياح غدا

بينما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

فرص أمطار غدا

توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 20% على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وخليج السويس ووجنوب وسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.