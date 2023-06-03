الأرصاد: انخفاض الحرارة 7 درجات وتحسن الطقس لنهاية الأسبوع

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تتحسن بنسبة كبيرة اليوم السبت3 يونيه على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وأكدت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “الدي أم سي”، إنه متوقع اليوم أن تشهد البلاد كتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط التي تعمل على خفض درجات الحرارة في أغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتابعت: ومن المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 34 درجة مئوية خلال فترة النهار بعد ان كانت أمس 41 درجة، حيث أنخفضت درجات الحرارة 7 درجات مرة واحدة، مؤكدة على وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار على بعض المناطق من جنوب سيناء والتي قد تكون رعدية.

تحسن الأحوال الجوية

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم تسوده أجواء حارة فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، بينما تسود أجواء مائلة للحرارة على السواحل الشمالية للبلاد وشديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

وأكملت : أن فصل الربيع غير آمن في التقلبات الجوية ومن المحتمل في أى وقت تتعرض البلاد لنفس العواصف مرة أخرى ، مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وأن فترات الليل تسود أجواء معتدلة على أغلب محافظات الجمهورية مع وجود نشاط نسبي في حركة الرياح.