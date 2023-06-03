المفاجأة آخر الأسبوع.. الأرصاد: تحسن كامل في الأحوال الجوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تحسن كامل في الأحوال الجوية وانخفاض كبير وملحوظ في درجة الحرارة يصل إلى 7 درجات.

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى، اليوم السبت 3 يونيو، على القاهرة 34 درجة بعد أن كانت أمس 41 درجة مئوية.

درجات الحرارة المسجلة طبقا للمحطات الأرصاد

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن العديد من المحافظات شهدت ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين وكانت درجات الحرارة المسجلة طبقا للمحطات الأرصاد الجوية كالآتي:

القاهرة 41 درجة

الأقصر 43 درجة

أسوان 44 درجة

اسكندرية 35 درجة

بورسعيد 37 درجة

شرم الشيخ 42 درجة

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و34 درجة، ولا يوجد أي إثارة للرمال خلال هذا الأسبوع الجاري على أن تعاود ارتفاعاتها آخر الأسبوع.

أما عن حالة البحر المتوسط فتوقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 34 21

العاصمة الإدارية 35 22

6 أكتوبر 34 21

بنهــــا 34 22

دمنهور 33 22

وادى النطرون 33 22

كفر الشيخ 32 21

المنصورة 32 21

الزقازيق 33 22

شبين الكوم 34 22

طنطا 34 21

دمياط 33 21

بورسعيد 28 21

الإسماعيلية 35 24

السويس 34 24

العريش 26 20

رفح 27 20

رأس سدر 37 26

نخل 38 18

كاترين 30 14

الطور 39 26

طابا 36 24

شرم الشيخ 40 28

الاسكندرية 27 20

العلمين الجديدة 27 20

مطروح 26 18

السلوم 27 19

سيوة 33 23

رأس غارب 37 26

الغردقة 39 27

سفاجا 38 26

مرسى علم 39 28

شلاتين 37 25

حلايب 35 28

أبو رماد 34 25

رأس حدربة 35 25

الفيوم 37 25

بني سويف 37 25

المنيا 38 24

أسيوط 39 25

سوهاج 41 26

قنا 42 27

الأقصر 42 27

أسوان 43 29

الوادى الجديد 43 28

أبوسمبل 43 27