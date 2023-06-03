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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين: تحسن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

درجات الحرارة وأخبار
درجات الحرارة وأخبار الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستتأثر اليوم بكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، فيما تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة ليلا على أغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية.

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد " المذاع على قناة تن الفضائية، اليوم السبت ؛ إن حالة الطقس ستتحسن  بعد 48 ساعة من التقلبات الجوية سواء أتربة أو رمالًا مثارة أو ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث سجلت العظمى على القاهرة الكبرى 41 درجة مئوية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أننا نشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال الساعات المتأخرة من الليل، والساعات الأولى من الصباح الباكر، وتسجل الصغرى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية، بحيث تكون الأجواء معتدلة على أغلب المحافظات.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ؛ أننا سوف نعود للمعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة في هذا الوقت من العام، منوهة بأن الأجواء ستكون  حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومحافظات شمال الصعيد، ومائلة للحرارة على السواحل الشمالية للبلاد، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

الدكتورة منار غانم الأرصاد الجوية إن اخبار الطقس السواحل الشمالية اليوم السبت

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