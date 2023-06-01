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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

رياح وأمطار رعدية بهذه المناطق.. تفاصيل عاجلة عن حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا

يبحث المواطنون بشكل مستمر عن حالة الطقس الأيام المقبلة، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة تغيرا بدرجات الحرارة، وتقلبات جوية شديدة.

حالة الطقس غدًا 

الأرصاد تكشف عن طقس الـ72 ساعة القادمة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم في المحافظات إذ تشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، إذ سجلت العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري 40 درجة مئوية مع توقعات بسقوط أمطار رعدية على 11 محافظة بنسبة 20% ونشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة التي سجلت سرعتها 40 كيلومترا في الساعة في محافظات السواحل الشمالية الغربية.

وجاءت حالة الطقس اليوم في المحافظات شديد الحرارة نهاراً على محافظات القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد إذ بلغت العظمى في جنوب الصعيد 43 درجة مئوية مع استمرار تكون الغيوم الجزئية على جميع المحافظات.

نخلي بالنا .. الأرصاد تحذر : أتربة وحرارة مرتفعة خلال ساعات

أمطار وحرارة ورمال.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة طقس سيئ

الأرصاد طقس الظواهر الجوية في حالة الطقس غدا بالمحافظات الظواهر الجوية درجات الحرارة غد ا حالة الطقس

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