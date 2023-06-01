رياح وأتربة وأمطار ورعد.. تعرف على حالة الطقس اليوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ إن درجات الحرارة سترتفع بداية من اليوم الأربعاء حتى يوم السبت القادم على أغلب محافظات الجمهورية، وذلك بسبب تأثرنا بقدوم كتل هوائية قادمة من الصحراء الشرقية والغربية ومنخفض جوي بالصحراء الغربية.

وأوضحت أن الكتل الهوائية تزيد من ارتفاع درجات الحرارة مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال ساعات النهار وسترتفع درجات الحرارة عن أمس من 4 ل 5 درجات وستكون درجات الحرارة على القاهرة الكبرى حوالي 40 درجة مئوية.

أضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية على قناة مصر الأولى في برنامج صباح الخير يا مصر؛ أن درجات الحرارة سترتفع ليلا لتصل لحوالي من 26 ل 27 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى لكنها ستكون معتدلة على أغلب محافظات الجمهورية؛ بالإضافة الى وجود نشاط للرياح اليوم بسرعة تصل من 35 ل 45 كيلو متر على الساعة وستكون مثيرة للرمال والأتربة في أغلب محافظات شمال البلاد وتؤدي لإنخفاض الرؤيه الأفقية؛ بالإضافة إلى وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من أقصى غرب البلاد وفرص ضعيفة في لسقوط الأمطار والتي تكون رعدية في بعض المناطق المناطق الداخلية و سيكون بها بعض الشوائب العالقة في الجو مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

أوضحت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ أن اليوم هو ذروة الارتفاعات بدرجات الحرارة والتقلبات الجوية و ستكون وستصل درجات الحرارة على القاهره الكبرى ل 40 درجه مئوية خلال ساعات النهار والمناطق الجنوبيه ستصل 42 درجة مئوية وبالتالي غدا و بعد الغد ستكون الاجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار.

وأشارت إلى اهمية عدم التعرض لاشعة الشمس بشكل مباشر خلال ساعات الظهيرة مع تناول كمية مناسبة من السوائل؛ بالإضافة إلى الإلتزام بالسرعات المقررة حتى لا تؤدي إنخفاض الرؤيه الأفقية مع السرعات لمشاكل بالطريق.