مفيدة شيحة تسخر من هوس الاشتراكات: حتى تجهيز العروسة بقى بالقسط والتطبيقات!

تناولت الإعلامية مفيدة شيحة، بطريقة كوميدية ساخرة، ظاهرة تعدد الاشتراكات في التطبيقات الإلكترونية، وما تفرضه من أعباء مالية متكررة على الأسر، في ظل الاعتماد المتزايد على المنصات الرقمية لمشاهدة الأفلام والمسلسلات وممارسة الألعاب وغيرها من الخدمات.

حتى جهاز العروسة بقى بالاشتراك.. مفيدة شيحة تكشف أغرب حكايات التطبيقات في أمريكا!

وقالت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج «النهار بليل»، المذاع عبر قناة النهار لايف، مساء اليوم السبت، إننا أصبحنا بحاجة إلى تقليل عدد الاشتراكات في التطبيقات المختلفة، والبحث عن بدائل أقل تكلفة، بدلًا من دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل خدمات يمكن الاستغناء عن بعضها.

وأضافت أن التطبيقات أصبحت كثيرة ومتداخلة في تفاصيل حياتنا اليومية، وأصبحنا ندفع فواتير واشتراكات متعددة لمشاهدة الأفلام والمسلسلات وممارسة الألعاب الإلكترونية والحصول على خدمات متنوعة، وهو ما يستنزف جزءًا من الميزانية دون أن ينتبه البعض إلى إجمالي ما ينفقونه شهريًا.

وأشارت بأسلوب ساخر إلى أن بعض الأسر في الولايات المتحدة أصبحت تعتمد على الاشتراكات حتى في تجهيز العرائس، موضحة أن أم العروس يمكن أن تجهز ابنتها من خلال تطبيق يوفر لها احتياجاتها بنظام الاشتراك، لكن إذا لم تسدد قيمة الاشتراك في أحد الشهور، تسترد الشركة المنتجات فورًا.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أهمية مراجعة الاشتراكات الشهرية، وعدم دفع أموال مقابل خدمات لا نستخدمها بصورة مستمرة، والبحث عن بدائل اقتصادية تساعد الأسر على ترشيد نفقاتها.