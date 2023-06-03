اكتفاء ذاتي.. إنجازات مصر في قطاع الكهرباء| تعرف عليها

تحدث المهندس أحمد الشناوي، وكيل شعبة الكهرباء بالنقابة العامة للمهندسين، عن إنجازات الدولة في قطاع الكهرباء، قائلًا إنه بالعودة بالتاريخ لـ 30 يونيو 2014 كانت الطاقة المولدة في مصر 21 ألف كيلو وات، في حين أن الطاقة المطلوبة 29 ألف كيلو وات، ولعمل تكافؤ كان يتم اتباع نظام تخفيف الأحمال.



وأضاف “الشناوي” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014 تعامل مع ملف الكهرباء على أنه أمن قومي، مشيرًا إلى أنه في عام 2015 زادت الطاقة المولدة من 21 ألف كيلو وات لـ 25 ألف كيلو وات، وهنا كانت الطاقة المنتجة تغطي الطاقة المطلوبة.



ولفت وكيل شعبة الكهرباء بالنقابة العامة للمهندسين إلى أنه في عام 2015 تم عقد مؤتمر في شرم الشيخ قام فيه الرئيس السيسي بالتعاقد مع شركة سيمنس، على 3 محطات عملاقة، في البرولس والعاصمة الإدارية وبني سويف، وهذه المحطات تعمل بتكنولوجيا متطورة جدًا؛ فهي تعمل بالدورة المركبة وكل محطة تنتج 4800 ميجا وات.



وأشار وكيل شعبة الكهرباء بالنقابة العامة للمهندسين إلى أن الشبكة الكهربائية عبارة عن إنتاج ونقل وتوزيع وتطوير قطاع الكهرباء يقوم على 3 محاور كل منها لا يقل أهمية عن الآخر.