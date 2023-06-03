عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد تعرض البلاد لرياح خماسينية.. الأرصاد تُعلن انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

عودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية
 وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إنه متوقع اليوم تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط؛ والتي تعمل على خفض درجات الحرارة في أغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حيث متوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 34 درجة مئوية خلال فترة النهار.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه تسود اليوم أجواء حارة فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، بينما تسود أجواء مائلة للحرارة على السواحل الشمالية للبلاد وشديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: “أما فترات الليل تسود أجواء معتدلة على أغلب محافظات الجمهورية مع وجود نشاط نسبي في حركة الرياح يعمل على تلطيف الأجواء”، منوهة إلى أن وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار على بعض المناطق من جنوب سيناء؛ والتي قد تكون رعدية.




 

الأرصاد الأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس طقس اليوم السبت توك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة كوبري أكتوبر| النيابة تكشف المتورطين في انهيار اللافتة الإعلانية.. وتصدر قرارات عاجلة

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وقصة الـ 2 مليون جنيه

نزل تاني عند الـ2000|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

قبل عيد الأضحى.. اشتري أرخص أنواع اللحوم البلدي من هنا

كارثة.. النيابة تكشف مفاجأة صادمة في انهيار لافتة كوبري أكتوبر

كارثة مروعة بالهند.. مصرع وإصابة 1200 شخص فى تصادم 3 قطارات |فيديو

عشان تساعدك في البيت وتدلعني.. هايدي تطلب الخلع: جايب الخدامة يتجوزها

ترشيحاتنا

يرافقه المحافظ.. رئيس الوزراء يتفقد مشروعات الإسكندرية الجاري تنفيذها| اليوم

إصابة جنديين إسرائيليين في حدث غير معتاد عند الحدود

انتبه.. ضيق التنفس علامة على إصابتك بهذه الأمراض

انتشال جثة طفل من ضحايا الهجرة غير الشرعية قبالة سواحل تونس

كلية طفولة القاهرة تحذر الطلاب من الصفحات المزيفة.. تفاصيل

عودة الأمطار .. الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وتحسن الأجواء لنهاية الأسبوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان غير تقليدي.. تفاصيل إطلالة ميرنا نور الدين في حفل زفافها

حلوى مناسبة للرجيم.. طريقة عمل بديل البراونيز  الصحي

في يومها العالمي.. الدراجات الهوائية تغنيك عن العلاج النفسي وتحد من السمنة

عوض ربنا.. أول صور من خطوبة البلوجر سارة محمد| شاهد

فيديو

خيانة.. ياسمين عز تنقذ زوجين من الطلاق وتكشف حقيقة مقلب رامز| فيديوجراف

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وقصة الـ 2 مليون جنيه

قصة تعرف الأمير الحسين على رجوة تثير اهتمام رواد السوشيال ميديا|فيديو

هل يعود بن شرقي إلى الزمالك.. شقيقه يوضح الحقيقة كاملة/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ