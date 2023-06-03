بعد تعرض البلاد لرياح خماسينية.. الأرصاد تُعلن انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



عودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إنه متوقع اليوم تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط؛ والتي تعمل على خفض درجات الحرارة في أغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حيث متوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 34 درجة مئوية خلال فترة النهار.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه تسود اليوم أجواء حارة فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، بينما تسود أجواء مائلة للحرارة على السواحل الشمالية للبلاد وشديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.



وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: “أما فترات الليل تسود أجواء معتدلة على أغلب محافظات الجمهورية مع وجود نشاط نسبي في حركة الرياح يعمل على تلطيف الأجواء”، منوهة إلى أن وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار على بعض المناطق من جنوب سيناء؛ والتي قد تكون رعدية.







