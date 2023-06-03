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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر : الأهلي استعد جيدًا لمباراة الوداد .. ونسعى لتحقيق الفوز

صدى البلد

اكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفريق استعد بشكل جيد لمباراة الوداد من خلال التدريبات ومشاهدة مباريات الفريق المغربي ودراسته للوقوف على كافة نقاط القوة والضعف.

وأضاف كولر: «سعداء بالتواجد في نهائي دوري أبطال إفريقيا. خلال مرحلة المجموعات كان هنا تشكيك من البعض في صعود الفريق، ولكن الأهلي استطاع أن يواصل مسيرته وغدًا سيخوض مباراة الذهاب في نهائي دوري الأبطال».

وواصل حديثه: «الوداد من الفرق القوية والمميزة في قارة إفريقيا، ونسعى بكل قوة لتحقيق أهدافنا من مباراة الغد».

وتطرق المدير الفني للرد على غياب محمد الشناوي قائلًا: «الشناوي لاعب مهم ولكن الإصابة، وهي جزء من كرة القدم، منعته من المشاركة في التدريبات أكثر من ١٧ يومًا وشارك في التدريب الجماعي، وكان قد أدى فقرات التدريب مع الحراس من قبل، وفضلت عدم المجازفة بوجوده في مباراة الغد، ولدينا قائمة كبيرة ومميزة من اللاعبين، وأثق في أي حارس أو لاعب يشارك مع الفريق أمام الوداد».

وتمنى كولر الشفاء العاجل للاعب الوداد عبد الله حيمود، وفي الوقت نفسه شدد على أن غياب أي لاعب لن يؤثر على الوداد.

وواصل المدير الفني حديثه: «لست من الذين ينظرون إلى الماضي ولا نتأثر به ودائمًا ما ننظر إلى الأمام. النهائي السابق بين الأهلي والوداد كان من مباراة واحدة، والمعطيات مختلفة تمامًا عن نهائي هذا العام والذي يقام من لقاءين».

واختتم مارسيل كولر حديثه بالتأكيد أن الأهلي تطور كثيرًا، وأن الفريق سوف يبذل أقصى جهد لتحقيق نتيجة تساعده بشكل كبير قبل مباراة العودة في المغرب.

 

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