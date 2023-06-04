ناقد رياضي مغربي: 2300 مشجع للوداد أمام الأهلي وحسوني بديلا لـ حيمود

كشَف الناقد الرياضي المغربي منعم بلمقدم عن آخر استعدادات نادي الوداد البيضاوي لمواجهة النادي الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي .

وقال منعم بلمقدم في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر قناة "TeN": "بعثة الوداد البيضاوي سعيدة بحفاوة الاستقبال في مصر، كما أن الحضور الجماهيري من جانب الوداد سيكون جيد، وسيشهد استاد القاهرة تواجد 2300 مشجعاً ودادياً".

وعن الغيابات، قال بلمقدم: "عبد الله حيمود أجرى عملية جراحية بعد التهاب حاد في الزائدة ، ومن المتوقع أن يحل أيمن حسوني محله، كما يغيب الجزائري حسين بن عيادة، كما أن الأنباء التي ترددت حول غياب الكونغولي أرسين زولا مدافع الفريق ليست صحيحة، فاللاعب أصيب إصابة بسيطة في الرأس لكنه سيشارك بنسبة تتخطى الـ 90%".