ذكرى ميلاد محمود عبد العزيز.. تعرف على تفاصيل أغاني فيلم الكيف

برع الفنان الراحل محمود عبد العزيز الذي تحل ذكرى ميلاده اليوم فى تقديم العديد من الأعمال كممثل، ولم يقف عند هذا الحد، حيث قدم لنا عددا من الأغانى التى لاقت نجاحا كبيرا فى أفلامه، وكانت سببا فى حماس المنتج نصر محروس لتقديمها فى ألبوم، وهو الوحيد للساحر فى عالم الغناء.

كان أبرز أفلامه “الكيف” للمخرج على عبد الخالق، حيث قام بدور مطرب فى الأفراح الشعبية يرغب فى دخول عالم الفن، وخلال الفيلم قدم مجموعة من الأغانى الساخرة منها “يا حلو بانت لبتك”، و"الكيمى كيمى كا"، كما قدم فى فيلم “الكيت كات” مجموعة من الأغانى منها “يا صهبجية”، و"يلا بينا تعالوا"، إضافة إلى مونولوجات منها “الهاشا باشا تاكا” لـشكوكو، وعلى هامش أعماله الفنية قدم عددا من التجارب فى سياق القوالب الدرامية مثل “الجنتل” و"جرى الوحوش.

محمود عبد العزيز

أغنية "الكيمى كيمى كا" وهي من كلمات محمود أبو زيد، ألحان حسن أبو السعود، توزيع أشرف عبده، هندسة صوت أمير محروس.

وفي فيلم "الكيف" أيضا قدم محمود عبد العزيز أغنية "آه يا قفا" من كلمات محمود أبو زيد، وألحان حسن أبو السعود.

أصيب محمود عبدالعزيز بالسرطان، الذى اكتشفه فى البداية مع ألم شديد فى الأسنان، واعتقد فى بداية الأمر أنه تسوس ولكن مع مرور الأيام السرطان انتقل إلى خمسة أماكن رئيسية، منها الكبد والرئة والعمود الفقري والمخ، ما جعل الأطباء في المستشفى يبلغون ولديه محمد وكريم بأن الحالة ميؤوس منها، وأن الأمر مسألة وقت.