تكريم مسلسل جميلة والهرشة السابعة وستهم بالمجلس القومي للمرأة

كرم المجلس القومي للمرأة عددا من المسلسلات التي ناقشت قضايا المرأة في حفل دراما رمضان.

من بين المسلسلات التي كرم المجلس صناعها الهرشة السابعة وقد تم تكريم النجمة أمينة خليل والكاتبة مريم ناعوم ومخرج العمل كريم الشرقاوي.



كما كرم المجلس مسلسل ستهم وتكريم النجمة روجينا بطلة العمل ومؤلف العمل ناصر عبد الرحمن ومخرج العمل رؤوف عبد العزيز.

كما كرم المجلس مسلسل جميلة وتعذر حضور نجمة العمل ريهام حجاج وتسلم الجائزة نيابة عن المؤلف ابراهيم عيسي زوجته وكرم المجلس المخرج سامح عبد العزيز.



وقام مرصد الدراما بالمجلس القومي للمرأة بتقييم الأعمال الرمضانية ورصد الأعمال التى حملت على عاتقها صالح المرأة المصرية، وذلك بحضور لفيف من الفنانات والمنتجين والمخرجين والمؤلفين إلى جانب عدد من الشخصيات العامة وعضوات وأعضاء المجلس.

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