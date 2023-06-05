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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| الزراعة تعلن انخفاض أسعار الأعلاف بالفترة الحالية.. والأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا الهامة نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

القرش: الإفراجات عن الأعلاف عكست انخفاضا كبيرا في سعرها الفترة الحالية.. فيديو
قال محمد القرش ، المتحدث باسم وزارة  الزراعة  ، تعقيبا على الإفراج عن 156 ألف طن أعلاف من " الذرة والصويا " بقيمة تقدر بنحو 78 مليون دولار ، إن هناك اهتمام بشكل خاص من دولة رئيس مجلس الوزراء للأفراج عن الأعلاف، والحفاظ على توفير خامات الاعلاف للمنتج المصري .


طفل كل 21 ثانية| الإحصاء تعلن ارتفاع نسبة الزواج وانخفاض المواليد
أكد الدكتور حسين عبد العزيز مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد سكان مصر وصلوا لـ 105 مليون نسمة يوم السبت الماضي، موضحًا أن هناك طفل يولد كل 21 ثانية.


الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء المقبل.. فيديو
قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن فرص الأمطار اليوم سوف تنحصر بمناطق من جنوب الصعيد، ومناطق من الأقصر وأسوان، ولكنها فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية تماما لن تؤثر على أي أعمال أنشطة يومية، والأجواء مستقرة بشكل كبير اليوم وغدا، ولكن مع يوم الأربعاء سوف نلاحظ ارتفاع درجات الحرارة ويزيد يومي الخميس والجمعة بسبب منخفض جوي قادم من الصحراء الغربية، يؤدي لانخفاض درجات الحرارة وعودة لإثارة الرمال والأتربة.


قائد القوات البرية الأوكرانية: جنودنا يواصلون التقدم نحو باخموت
أعلن قائد القوات البرية الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية تواصل التقدم قرب باخموت، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها اليوم الاثنين.


عاصفة رملية جديدة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس والجمعة
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة بالقاهرة تعتبر في المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام، وأن البلاد في فترة الليل تشهد انخفاضا في درجات الحرارة.


اشترك الان | المصرية للاتصالات تزف خبرًا سارًا لمستخدمي التليفون الأرضي.. فيديو
رد المهندس محمد أبو طالب، نائب رئيس شركة المصرية للاتصالات، على سؤال :" يعني إيه تحويل الخطوط الأرضية لخطوط مسبقة الدفع؟".


رشا مجدي: الأهلي يستطيع تحقيق فوز أكبر من هدفين في هذه الحالة|فيديو
قالت الإعلامية رشا مجدي، "اعتزازنا بفريق  الأهلي ، ليس من فراغ لأنه عراقة و أصالة، واسم الأهلي يكفي أن يكون فخر لكل محبيه وجمهوره في كل مكان".


كان مهزوز|خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء لـ الأهلي والوداد
رد جهاد جريشة الخبير التحكيمي، على سؤال " هل النادي الأهلي يستحق لـ ركلة جزاء أمام الوداد المغربي، بسبب لعبة حسين الشحات لاعب الأهلي".


القاهرة تسجل 33 مئوية|درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين بالمحافظات ..فيديو
قدّمت الإعلامية رشا مجدي ، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين 5 يونيو 2023، في القاهرة والمحافظات.

 

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