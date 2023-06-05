اشترك الان | المصرية للاتصالات تزف خبرًا سارًا لمستخدمي التليفون الأرضي.. فيديو

رد المهندس محمد أبو طالب، نائب رئيس شركة المصرية للاتصالات، على سؤال :" يعني إيه تحويل الخطوط الأرضية لخطوط مسبقة الدفع؟".

وقال نائب رئيس شركة المصرية للاتصالات، إن :" عند الرجوع بالتاريخ لـ 2017، و عرض خطوط المحمول، الخاصة بالشركة، كانت الشركة الأفضل في تقديم الخدمات، وأن الشركة كانت تريد أن تكون فاتورة العميل بشكل عام واحدة ".

ولفت إلى أن الشركة قررت تحويل كافة عملاء الهاتف الأرضي للباقات مسبقة، مشيراً إلى أن هناك ١١ مليون عميل يستخدمون خطوط الهاتف الأرضي لشركة المصرية للاتصالات.

وأضاف "محمد أبو طالب" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن هذا القرار جاء لتفادي صدمة الخط المفتوح والفاتورة ربع السنوية واستبدالها بالباقات مسبقة الدفع التي يمكن التحكم فيها، بالإضافة إلى المرونة لتقديم خدمات متكاملة على الخطوط الأرضية.

ولفت إلى أن القرار الجديد سينتج عنه تقديم خدمات متكاملة، وأن الخطوط الأرضية سيكون عليها عروض مثل عروض الموبايل:" سيكون هناك باقة بـ 20 جنيها، و 35 جنيها و65 جنيها، فكل باقة سيكون لها مميزات، ودقائق لـ الموبايل و الخط الأرض".

وكشف أن الوزارة أرسلت رسالة لـ 2 مليون عميل، وأن الشحن سيكون بـ 60 جنيهًا، وفى حالة انتهاء الباقة سيتم إبلاغ العمل للشحن.

المصرية للاتصالات تزف خبرًا سارًا للمواطنين

وأوضح أن القرار الجديد سيكون موفر على العميل، من النظام السابق، فكل فترة سيعلم العميل قيمة الشحن، ولكن النظام القديم يقوم المواطن بالكلام و بعد الثلاثة أشهر يدفع ما قام بـ استهلاكه، أن عملية التحويل بدأت في الفترة الحالية بشكل جزئي تمهيدا لتعميمها.

أشتروا التليفون الأرضي

وأشار إلى أنه ينصح المواطنين بشراء التليفون الأرضي، وأن هناك نظام جديد سيتم تنفيذه لتقديم خدمات مميزة لـ مشتركي التلفون الأرضي، مؤكدًا " العملاء كانوا 6 ملايين عميل، فى 2017، و اليوم 11 مليون عميل".

ولفت إلى أنه خلال عام 2024، سيكون هناك تغير كبير، في خدمات التلفون الأرضي، وأكد أنه يعلم أن عددا كبيرا من المواطنين مشتركون في التلفون الأرضي، بسبب الأنترنت، ولكن الفترة المقبلة سيكون الخط الأرضي مهم.