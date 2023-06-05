المصرية للاتصالات: الشركة قررت تحويل كافة عملاء الهاتف الأرضي للباقات مسبقة.. فيديو

قال المهندس محمد أبو طالب، نائب رئيس شركة المصرية للاتصالات، إن الشركة قررت تحويل كافة عملاء الهاتف الأرضي للباقات مسبقة، مشيراً إلى أن هناك ١١ مليون عميل يستخدمون خطوط الهاتف الأرضي لشركة المصرية للاتصالات.

وأضاف "محمد أبو طالب" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن هذا القرار جاء لتفادي صدمة الخط المفتوح والفاتورة ربع السنوية واستبدالها بالباقات مسبقة الدفع التي يمكن التحكم فيها، بالإضافة إلى المرونة لتقديم خدمات متكاملة على الخطوط الأرضية.

وتابع محمد أبو طالب، أن عملية التحويل بدأت في الفترة الحالية بشكل جزئي تمهيدا لتعميمها.