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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استجابة لـ صدى البلد.. المصرية للاتصالات تلبي طلب مواطن بتركيب خط أرضي

المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات

استجابت شركة المصرية للإتصالات، لشكوى جاءت عبر خدمة بين الناس لموقع صدى البلد، بطلب آحد المواطنين لتركيب خط أرضي.

وتواصلت الشركة مع العميل، لإخطاره بإنه يتم إستخراج تصاريح الحفر وسيتم البدء فى الحفر وتوفير البوكس ومن المتوقع توافر الإمكانية خلال أسبوع.

يذكر أنه جاءت الشكوي كالاتي: طلب الحصول على تليفون ارضي في ظل ما لمسناه مؤخرا من بعض التطوير والتجديد وعمل احلال وتجديد كابلات النحاس الى كابلات فايبر وتركيب كبائن جديده الا اننا وحتى الان لم يتم توفير خط تليفون ارضي وذلك بعد مرور اعوام وذلك بعد تقديم اكثر من مره على خط تليفون ارضي وبالرغم من وجود بوكس قريب من المنزل لذلك نرفع الامر لسيادتكم للتدخل وحل المشكله وتسهيل حصولنا على خط ارضي الاسم علاء احمد علي محمود العلوان المحله الكبرى شارع الترعه متفرع من شارع النرجس خلف مطعم الشيخ رقم التليفون 01226693653

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