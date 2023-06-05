القرش: الإفراجات عن الأعلاف عكست انخفاضا كبيرا في سعرها الفترة الحالية.. فيديو

قال محمد القرش ، المتحدث باسم وزارة الزراعة ، تعقيبا على الإفراج عن 156 ألف طن أعلاف من " الذرة والصويا " بقيمة تقدر بنحو 78 مليون دولار ، إن هناك اهتمام بشكل خاص من دولة رئيس مجلس الوزراء للأفراج عن الأعلاف، والحفاظ على توفير خامات الاعلاف للمنتج المصري .

وتابع محمد القرش ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " الأخبار " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن هناك نحو 5.4 مليون طن من خامات الاعلاف ، منها 4 مليون طن من الذرة ، وهو يكون لاحتياجات المربين .

وأوضح " القرش " ، أن الافراجات عن الأعلاف أحدثت في الفترة الأخيرة انخفاضات في أسعار الأعلاف ، متابعا : " اهتمام كبير من كل أجهزة الدولة " ، مشيرا إلى أن الدولة خصصت 2.6 مليار دولار تم تخصيصها من الدولة لدخول تلك الشحنات " .

ولفت " القرش " ، إلى أن جهود الدولة تعكس اهتمامها بتوفير مستلزمات المنتجين والمربين .