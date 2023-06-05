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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء المقبل.. فيديو

الأرصاد
الأرصاد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن فرص الأمطار اليوم سوف تنحصر بمناطق من جنوب الصعيد، ومناطق من الأقصر وأسوان، ولكنها فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية تماما لن تؤثر على أي أعمال أنشطة يومية، والأجواء مستقرة بشكل كبير اليوم وغدا، ولكن مع يوم الأربعاء سوف نلاحظ ارتفاع درجات الحرارة ويزيد يومي الخميس والجمعة بسبب منخفض جوي قادم من الصحراء الغربية، يؤدي لانخفاض درجات الحرارة وعودة لإثارة الرمال والأتربة.

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الأرصاد : درجات الحرارة في المعدلات الطبيعية .. وطقس لطيف ليلا |فيديو

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عاصفة رملية جديدة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس والجمعة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية، على القناة الأولى، أنه من الهام هذه الفترة تجنب التعرض المباشر لآشعة الشمس فترة الظهيرة حتى لا يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة، وهذه الفترة نسجل أعلى درجات حرارة على مدار اليوم، ومن الهام تناول أنواع عديدة من المرطبات والسوائل وشرب المياه، مشيرة إلى أننا مازلنا بفصل الربيع المعروف بتغيراته الحادة والسريعة والتغير الكبير بحالة الطقس.

تحذير من طقس الأربعاء

 

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة سيكون بمناطق محدودة من الجمهورية والكتل  الهوائية هذا الأسبوع معظمها شمالية قادمة من البحر المتوسط ولا يوجد عليها أتربة ورمال مثارة، ولذلك اليوم وغدا لن يكون هناك أي أتربة ورمال مثارة، ولكن يوم الأربعاء تبدأ بعض الكتل الهوائية بالمناطق العربية تكون مثيرة للرمال والأتربة ومع يومي الخميس والجمعة قد تتقدم للمناطق الداخلية.
 

 

الأرصاد الأرصاد الجوية الامطار الأقصر أسوان

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