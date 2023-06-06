أول تعليق من مصطفى شوبير بعد تألقه في لقاء الأهلي والوداد المغربي

‎علق مصطفى شوبير، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تألقه أمام الوداد المغربي، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأول الأحد، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونشر مصطفى شوبير، صورة له من المباراة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام معلقا عليها: “الحمد لله دائما وأبدا.. وإن شاء الله القادم أفضل”.

‎وكان مصطفى شوبير، تألق أمام الوداد المغربي، وتصدى للعديد من الكرات، أبرزها التي كانت بالدقيقة 40، كرة طولية من مخالفة من ركلة حرة على رأس سامبو، لاعب الوداد، الذي مررها إلى أيمن الحسوني، وسدد الأخير كرة من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها مصطفى شوبير ببراعة.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي، يوم الأحد المقبل، على مركب محمد الخامس، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.‎

‎وحقق الأهلي الفوز على الوداد المغربي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على استاد القاهرة، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.