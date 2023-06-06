حسام البدرى: أنا من صعَّدت مصطفى شوبير

علق حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، والحالي لفريق الصفاقسي التونسي ، على ظهور مصطفى شوبير حارس مرمي القلعة الحمراء الشاب.

حسام البدرى: أنا من صعدت مصطفى شوبير فى 2017 وأثبت جدارته لحراسة مرمى الأهلي

وقال البدري فى تصريحات عبر برنامج+90 عبر قناة النهار:" أنا سعيد بمستوي مصطفى شوبير مع النادي الأهلي فى مباراة الوداد وهو حارس يملك إمكانيات رائعة ومميزة.

وأضاف:" أنا من صعدت مصطفى شوبير فى عام 2017 وأثبت جدارة كبيرة للمنافسة فى حراسة المرمى.

وكان مصطفى شوبير قد خطف الأنظار، بعدما حمى عرين الأهلي أمام الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد الماضي، في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-1.