149 مشروع صرف صحي.. المشرف العام على حياة كريمة يكشف منجزات المبادرة| خاص

كشف الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والمشرف العام على مبادرة "حياة كريمة" بالوزارة عن أهم مُنفذات المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة، وذلك بنهاية مارس 2023.

وذكر الدكتور جميل حلمى في تصريحاته لـ “صدى البلد"، إنه تم الانتهاء من إنشاء 16.3 ألف كم شبكات صرف صحي، و149 مشروع صرف صحي متكامل، ومد 153 قرية بوصلات الصرف الصحي المنزلية، بعدد 287 ألف وصلة صرف صحي.

وتابع حلمي بأنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 70 محطة مياه شرب ومد وتدعيم شبكات مياه شرب بأطوال 7.5 ألف كم في 394 قرية، وتركيب 24 ألف وصلة مياه شرب في 329 قرية.

وفيما يخص قطاع الري أوضح حلمي بأنه تم الانتهاء من 318 مشروع تأهيل وتبطين الترع بأطوال 1164 كم وإنشاء وتطوير 178 كوبري ري، وفي قطاع الصحة تم الانتهاء من انشاء وتطوير 191 وحدة صحية و157 وحدة إسعاف.

وقال جميل حلمي، إنه يتم تطوير شبكات الاتصالات حيث تم توصيل 59 قرية بشبكة الألياف الضوئية (الانترنت فائق السرعة)، وتركيب وتطوير 989 برج شبكات محمول وانشاء وتطوير 620 مكتب بريد.

وحول قطاع الطرق وتطوير محطات السكك الحديدية، صرح بإنه تم تطوير 8 طرق رئيسية، وتطوير 45 محطة سكة حديد، مشيرا إلى أنه تم إنشاء 114 مجمع خدمات حكومية، و73 منشأة تضامن، وفيما يخص قطاع الإسكان الاجتماعي تم الانتهاء من إنشاء 51 عمارة سكنية للأسر الأولي بالرعاية، وعن مُنفذات قطاع الخدمات الشبابية فقد تم الانتهاء من استكمال انشاء وتطوير 361 مركز شباب.

وفي قطاع التعليم قبل الجامعي قال حلمي إنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 14170 فصل وصيانة 1242 مدرسة. وتم تغطية 82 قرية بخدمات الغاز الطبيعي، وإنشاء 93 مركز خدمات زراعية، وإنشاء وتطوير 9 نقطة إطفاء 6 أسواق، و 9 مواقف، كما تم إنشاء وتطوير 124 نقطة شرطة.