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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس قسم الحساسية بـ المصل واللقاح : نزلات البرد لا تعالج بالمضادات

فيروس
فيروس

علق دكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، على تحذيرات هيئة الدواء من استخدم المضاد الحيوي لعلاج نزلات البرد والحساسية، قائلا: "نزلات البرد عدوى فيروسية، ولا تعالج بالمضادات الحيوية و الافراط في تناول المضاد الحيوية يؤثر على المناعة، ويقتل البكتيريا النافعة، ويتسبب في تكوين مقاومة بكتيرية تقاوم اقوى انواع المضادات الحيوية ويصعب التخلص منها.

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وأكد أمجد الحداد، في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الاعلامية انجي انور المذاع على قناة etc  أن المضادات الحيوي ليس له دور الا في العدوى البكتيريا الصريحة، او عدوا مشتركة فيروسية وبكتيريا، ويجب عدم تناولها الا باستشارة الطبيب،  منوها الي ان حقن المضاد الحيوي حينما تؤخذ بدون اختبار او وصف طبي، كارثية وقد تسبب الوفاة لا سيما الابر التي تؤخذ لنزلات البرد.


وأوضح أمجد الحداد، أن العدوى الفيروسية تكون درجة الحرارة اقل من 38 ، وتعالج بالراحة، والمشروبات الساخنة، والغذاء البروتيني الجيد، وتناول الخضروات والفاكهة ،  مع تناول قسط من النوم لا يقل عن 7 ساعات، ويفضل النوم المبكر، البعد عن التدخين، والقلق والتوتر، مع خافض للحرارة وبراستامول وفيتامين سي  ود وزنك ومضادات الاكسدة، واخد لقاحات تحسن من اداء الجهاز المناعي.


اما العدوى البكتيرية فدرجة الحرارة اعلى من 38 درجة مئوية،  مع تكسير في العظام ويستحسن استشارة الطبيب.


وطالب الحداد مرضى الحساسية وكبار السن من عدم النزول يوم غد الخميس لتجنب التقلبات الجوية ، وفي حالة الاضطرار للنزول يجب استخدام مضادات الحساسية، و بخاخات الصدر والانف، وغسل الانف بمياه البحر،  ولبس الكمامات، وتناول السوائل الساخنة وفيتامين سي.

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