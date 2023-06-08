أخبار السيارات| تعلّم كيفية مواجهة العواصف الترابية بالسيارة.. جيب تعلن عن عروض صيانة الصيف لسياراتها

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

خلال الفترة الماضية صدرت الكثير من التحذيرات بشأن قدوم عواصف ترابية ، والتي من شأنها أن تؤثر علي عملية قيادة السيارة بالسلب ، بالإضافة الي أنها تعرض سائق السيارة وركابها للخطر وتزيد من احتمالية نشوب حوادث علي الطرق أثناء العواصف .

كشفت شركة أودي الألمانية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات عن احدث سياراتها أودي A6 وأودي A7 الجديدتين ، حيث تقدم السيارتين بالعديد من المميزات التكنلوجية الحديثة والمتطور، بالإضافة الي ألوان ديناميكية جديدة في مقصورة السيارة الداخلية.

شركة بي إم دبليو الألمانية ليست متخصصة في إنتاج السيارات فقط، ولكنها أيضا تقوم بإنتاج الدراجات النارية من خلال قسم بي إم دبليو الخاص بالدرجات النارية المتطورة، حيث قدم قسم الدراجات لدي بي إم دبليو النموذج الأولي من دراجة بي إم دبليو M 1000 XR .

حصلت سيارة جيب رانجلر موديل 2024 علي تحديثات جديدة خلال الفترة الماضية، وتم الإعلان عنها بعد التحديثات ضمن فعاليات معرض نيويورك للسيارات 2023، وتنتمي سيارة جيب رانجلر الي فئة السيارات التي تعمل بقوة الدفع الرباعي .

تفوق الصانع الفرنساوي للسيارات علي الكثيرين من مصنعي السيارات ونال علي شهرة واسعة بين المصريين بفضل السيارات التي يقدمها الي الأسواق ومنهم مصر، حيث تميزت إصدارات الصانع الفرنساوي عن غيرها من الإصدارات باحتوائها علي مميزات وتكنولوجيات حديثة ومن ضمن تلك السيارات بيجو 505 موديل 1994 .

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة العديد من السيارات المستعملة التي يبحث عنها قطاع كبير من المواطنين خصوصا بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة بشكل مبالغ فيه، بالإضافة إلي أن السيارات المستعملة تتميز عن غيرها، بسهولة إعادة بيعها، وتوافر قطع غيارها بسهوله، وانخفاض تكلفة صيانتها .

كشفت شركة جيب المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات عن عروض صيانة علي العديد من قطع غيار سياراتها خلال شهر يونيو من العام الجاري 2023 .

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات الجديدة الكثير من طرازات السيارات المختلفة في الفئات والتجهيزات، وذلك من أجل توفير جميع إصدارات السيارات أمام المصريين للشراء، واختيار السيارة الأنسب لاحتياجاتهم وتساعدهم علي الذهاب الي أعمالهم .