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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد مطيع سكرتيرًا عامًا لـ نادي الزهور

صدى البلد

كلف مجلس إدارة نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش، محمد مطيع عضو مجلس إدارة النادي ومنسق لجنة الشباب والرياضة بمهام السكرتير العام للنادي.

جاء قرار المجلس بتكليف محمد مطيع بهذا المنصب بالاجماع بعد تقديم الشكر لطاهر صالح.

وأقام مجلس إدارة نادي الزهور تكريم خاص لطاهر صالح في احتفالية جمعت أعضاء مجلس الإدارة وموظفي النادي.

ويعتبر محمد مطيع من الكوادر الشابة التي أثبتت نفسها في الإدارة الرياضية خلال الأعوام الماضية، فمنذ دخوله مجلس إدارة نادي الزهور عام 2014 تحت السن استطاع إثبات قدراته الإدارية وتواصله الدائم مع الجميع ، وكان لقرب سنه من شباب النادي واللاعبين السبب الرئيسي في نجاحه في الانتخابات لثلاث دورات متتالية ، تولى خلالها العديد من الملفات الهامة التي نجح في إدارتها، كما تولى منصب أمين الصندوق خلال الفترة من عام 2015 حتى 2017.

واستطاع مطيع المساهمة في إحداث تطور في مجالي الشباب والرياضة في النادي حيث تولى مسؤولية منسق اللجنتين اللتين شهدتا  تطورًا كبير اً واهتمامًا متزايدًا خلال الأعوام الماضية.

ويسعى مطيع إلى إثبات قدراته من جديد في منصب إداري هام، واستغلال مهاراته في إحداث تطوير وتغيير في إدارة نادي الزهور.


 محمد مطيع من أبناء نادي الزهور الذين نشأوا فيه حيث مارس العديد من الرياضات وتخصص في رياضة الجودو، ويشغل حاليًا منصب عضو لجنة تطوير الآداء والتكنولوجيا بالاتحاد الدولي للچودو .

الشباب و الرياضة محمد الدمرداش

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