بنزيما يكشف دور الإسلام في انتقاله إلى اتحاد جدة السعودي

تحدث الفرنسي كريم بنزيما، عن دور السعودية كبلد مسلم في اتخاذه خطوة الانتقال إلى اتحاد جدة قادمًا من ريال مدريد.

وانتقل كريم بنزيما إلى اتحاد جدة السعودي بعقد يمتد لمدة 3 مواسم، مقابل 200 مليون يوور سنويًا.

وقال بنزيما في حوار لحساب الاتحاد على موقع “تويتر”:"أنا هنا لأساهم بالارتقاء بالسعودية والقيام بأشياء جيد"

وأضاف:"الأمر مختلف عن أوروبا، قمت بزيارة السعودية في السابق وشعوري رائع تجاه ذلك الأمر، والأهم هو أنها دولة مسلمة ومحبوبة وجميلة وها أنا متواجد هنا بالنسبة لي، إنه المكان الذي أريد أن أكون فيه، ومن المهم بالنسبة لي أن أكون في دولة مسلمة، أشعر فيها بحب الناس لي، وتمنحني الفرصة لخوض تجربة جديدة".

وأضاف:" أرغب في تحدث اللغة العربية بطلاقة فهي مهمة بالنسبة لي، وهناك الكثير من الأشياء، زرت السعودية من قبل، مكة قريبة جدًا، وكشخص مؤمن فهذا الأمر مهم بالنسبة لي، هذا هو المكان الذي سأشعر فيه بأفضل حالاتي".