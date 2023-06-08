عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تدمير الدولار .. تحذيرات من انهيار | وضربة اقتصادية عالمية تفوق 2008

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

حذر الخبير الاقتصادي الشهير، روبرت كيوساكي، من أن قطاع العقارات سوف ينهار ويتسبب في أزمة مالية عالمية حادة أسوأ من الأزمة المالية العالمية لعام 2008.

واستشهد كيوساكي بسان فرانسيسكو كمثال على مشكلة العقارات، حيث انخفضت قيمة مباني المكاتب بعد أن أفرغ العمال منها أثناء الوباء ولم يعودوا.

ونصح كيوساكي الناس بأن أفضل مخزن للقيمة لحماية ثرواتهم خلال فترة الانكماش هو الذهب والفضة.

وقال: “سيقع أعظم انهيار للعقارات من أي وقت مضى… 2008 كان مركز التمويل العالمي. 2023 سيجعل 2008 تبدو وكأنها لا شيء. في عام 2019 كانت أبراج المكاتب في سان فرانسيسكو ساخنة. في عام 2023، فقدت نفس المباني 70 ٪ من قيمتها”.

وتوقع كيوساكي، أن تحقق أعلى المعادن الثمينة وأن البيتكوين مكاسب ضخمة بحلول عام 2025.

وقال إن الدافع وراء الزيادة الانهيار الاقتصادي الذي يجبر الاحتياطي الفيدرالي على طباعة المليارات لدعم الأسواق، وتوسيع ديون البلاد وتآكل قيمة الدولار.

انهيار عملاق قادم

وقال كيوساكي: “انهيار عملاق قادم…. مجلس الاحتياطي الفيدرالي اضطر لطباعة المليارات في المال وهمية”.

الدولار سيتم تدميره

وأضاف: “بحلول عام 2025 أسعار الذهب ستقفز بشكل حاد.. لم؟ لأن الإيمان بالدولار الأمريكي، المال المزيف، سيتم تدميره”.

وفي وقت سابق، حذر كيوساكي، من الركود القادم في أمريكا، كما قارن الدولار الأمريكي بـ الفقاعة الضخمة ”المنطاد” الذي يهبط وتحاول الحكومة "ضخه للارتفاع”.

في الواقع، كان كيوساكي يناقش المشهد الاقتصادي الحالي، منتقدا النظام المالي والتعليمي في الولايات المتحدة باعتباره "شيوعيا" و "إجراميا"، فضلا عن عملته الورقية باعتبارها عديمة القيمة والقمامة، بينما يروج للذهب والفضة.

انخفاض شديد.. الروبل الروسي يتلقى ضربة قوية من الدولار واليورو

الفيدرالي الأمريكي يقلب الموازين.. مفاجآت مدوية في أسعار الدولار والذهب

وقال كيوساكي: “نظامنا المالي متطور للغاية، وما زلنا لا نعلم أي شيء عن المال… لا أستطيع أن أصدق ذلك. من الأفضل أن نبدأ في التحول، وليس مجرد الحصول على التعليم.”

من وجهة نظر كيوساكي، يتضمن هذا التحول تجاوز "مجرد الذهاب إلى المدرسة والحصول على وظيفة" حيث لا يمكنك فقط إعطاء شخص ما المال أو إرساله إلى المدرسة، وهو ما يعتقد أنه لا يعلم ما يكفي عن التمويل والاقتصاد، ولهذا السبب "لا يعرف الفقراء الفرق بين المال الحقيقي والمال المزيف”.

وأضاف: "لقد علمنا نظامنا المدرسي العمل من أجل أموال مزيفة .. الذهاب إلى المدرسة، والحصول على وظيفة، والعمل الجاد، وتوفير المال، والخروج من الديون، والاستثمار في سوق الأسهم… أنا منزعج جدا مما يحدث في أنظمة مدرستنا. أنت فقط لا تأخذ شخصا فقيرا وتعطيه المال. ما أقوله هو، علينا أن نبدأ في التحول”.

أزمة مالية عالمية كيوساكي روبرت كيوساكي الاحتياطي الفيدرالي الدولار اسعار الذهب الدولار الأمريكى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. كاف يكافئ حكم مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا

مفاجأة.. بئر السيدة عائشة يكشف عن كنز أثري جديد لمصر| صور

تحذير عاجل من صندوق النقد الدولي للفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية حول العالم

الزمالك اليوم.. صدمة بغرامة كهربا واستعادة طارق حامد وغموض موقف عمرو السيسي

في مديونية اتحاد الكرة.. نادي الزمالك يتصدر والأهلي خارج السيطرة

تفاصيل جديدة.. النقطة 11 و12 بلوائح الفيفا تنصف كهربا بأزمة الزمالك

وفاة أحمد إبراهيم لاعب منتخب مصر للكونغ فو

سقوط أوكرانيا.. تحذير أمريكي عاجل بسبب قرار زيلينسكي بشأن الحرب

موضوعات متعلقة

كارثة نووية وشيكة.. إعلان صادم من أوكرانيا بشأن تبريد مفاعلات محطة زابوريجيا

مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين بجروح خطيرة في إطلاق نار بـ إسرائيل

عالم متعدد الأقطاب.. رئيس الأركان الأمريكي يحذر من قوة الصين وروسيا

تحذير عاجل من صندوق النقد الدولي للفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية حول العالم

صافرات الإنذار تدوي بأنحاء أوكرانيا تأهبًا لهجوم روسي

أول تعليق من أمريكا على أنباء بناء الصين لقاعدة تجسس بـ حدودها

روسيا تعلن مغادرة 21 دبلوماسيًا و30 موظفًا إداريًا رومانيا .. تفاصيل

قريبًا .. مدن أمريكية تواجه خطر الغرق

ترشيحاتنا

تامر أمين : هدف الوداد في الأهلي بذهاب نهائي أفريقيا سببه الحكم

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 90 ألف جنيه

سفير بالخارجية الليبية : نحن ومصر من الأعضاء المهمين في الكوميسا

تدمير الدولار .. تحذيرات من انهيار | وضربة اقتصادية عالمية تفوق 2008

رئيس مجلس الأعمال بزامبيا: حجم التجارة بين دول الكوميسا 12.7 مليار دولار

هجمة صيفية عنيفة على محافظات الجمهورية مع سقوط أمطار متقطعة |ماذا يحدث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق العرض المسرحي لعبة وحدوتة لثقافة الطفل بالمنوفية

سر السوريين.. طريقة عمل شاورما دجاج مثل المطاعم

عاصفة وأمطار الآن.. اتبع هذه التعليمات للوقاية من المخاطر

سعر صادم .. شاهد| نظارة عمر كمال تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

أسلحة بيولوجية ونووية.. توقعات العارفة بابا فانجا تغير العالم في 2023

تفاصيل العاصفة المدارية بيبارجوي .. أية دولة عربية ستتأثر بها؟

تعود لمصر قريبا.. حلا شيحة تعتذر لنقيب الممثلين | هل نشاهدها على المسرح قريبا؟

صفعة لمدعى تخلف مصر عن سداد التزاماتها.. الدولة تثبت قدرتها على الوفاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ