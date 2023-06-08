تدمير الدولار .. تحذيرات من انهيار | وضربة اقتصادية عالمية تفوق 2008

حذر الخبير الاقتصادي الشهير، روبرت كيوساكي، من أن قطاع العقارات سوف ينهار ويتسبب في أزمة مالية عالمية حادة أسوأ من الأزمة المالية العالمية لعام 2008.

واستشهد كيوساكي بسان فرانسيسكو كمثال على مشكلة العقارات، حيث انخفضت قيمة مباني المكاتب بعد أن أفرغ العمال منها أثناء الوباء ولم يعودوا.

ونصح كيوساكي الناس بأن أفضل مخزن للقيمة لحماية ثرواتهم خلال فترة الانكماش هو الذهب والفضة.

وقال: “سيقع أعظم انهيار للعقارات من أي وقت مضى… 2008 كان مركز التمويل العالمي. 2023 سيجعل 2008 تبدو وكأنها لا شيء. في عام 2019 كانت أبراج المكاتب في سان فرانسيسكو ساخنة. في عام 2023، فقدت نفس المباني 70 ٪ من قيمتها”.

وتوقع كيوساكي، أن تحقق أعلى المعادن الثمينة وأن البيتكوين مكاسب ضخمة بحلول عام 2025.

وقال إن الدافع وراء الزيادة الانهيار الاقتصادي الذي يجبر الاحتياطي الفيدرالي على طباعة المليارات لدعم الأسواق، وتوسيع ديون البلاد وتآكل قيمة الدولار.

انهيار عملاق قادم

وقال كيوساكي: “انهيار عملاق قادم…. مجلس الاحتياطي الفيدرالي اضطر لطباعة المليارات في المال وهمية”.

الدولار سيتم تدميره

وأضاف: “بحلول عام 2025 أسعار الذهب ستقفز بشكل حاد.. لم؟ لأن الإيمان بالدولار الأمريكي، المال المزيف، سيتم تدميره”.

وفي وقت سابق، حذر كيوساكي، من الركود القادم في أمريكا، كما قارن الدولار الأمريكي بـ الفقاعة الضخمة ”المنطاد” الذي يهبط وتحاول الحكومة "ضخه للارتفاع”.

في الواقع، كان كيوساكي يناقش المشهد الاقتصادي الحالي، منتقدا النظام المالي والتعليمي في الولايات المتحدة باعتباره "شيوعيا" و "إجراميا"، فضلا عن عملته الورقية باعتبارها عديمة القيمة والقمامة، بينما يروج للذهب والفضة.

وقال كيوساكي: “نظامنا المالي متطور للغاية، وما زلنا لا نعلم أي شيء عن المال… لا أستطيع أن أصدق ذلك. من الأفضل أن نبدأ في التحول، وليس مجرد الحصول على التعليم.”

من وجهة نظر كيوساكي، يتضمن هذا التحول تجاوز "مجرد الذهاب إلى المدرسة والحصول على وظيفة" حيث لا يمكنك فقط إعطاء شخص ما المال أو إرساله إلى المدرسة، وهو ما يعتقد أنه لا يعلم ما يكفي عن التمويل والاقتصاد، ولهذا السبب "لا يعرف الفقراء الفرق بين المال الحقيقي والمال المزيف”.

وأضاف: "لقد علمنا نظامنا المدرسي العمل من أجل أموال مزيفة .. الذهاب إلى المدرسة، والحصول على وظيفة، والعمل الجاد، وتوفير المال، والخروج من الديون، والاستثمار في سوق الأسهم… أنا منزعج جدا مما يحدث في أنظمة مدرستنا. أنت فقط لا تأخذ شخصا فقيرا وتعطيه المال. ما أقوله هو، علينا أن نبدأ في التحول”.