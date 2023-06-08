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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الفيدرالي الأمريكي يقلب الموازين.. مفاجآت مدوية في أسعار الدولار والذهب

الدولار والذهب
الدولار والذهب

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، على خلفية تراجع الدولار الأمريكي، وسط حذر المستثمرين من استراتيجية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة والإشارات الاقتصادية الأخرى التي قد تؤثر عليه.

 

أسعار الذهب

وارتفع سعر الذهب الفوري 0.3 بالمئة إلى 1945.69 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 11:26 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط 1٪ في الجلسة السابقة.

 

أسعار الدولار

وانخفض الدولار الأمريكي في التعاملات الأوروبية، اليوم الخميس، للجلسة الثانية بعيدًا عن أعلى مستوياته في أحد عشر أسبوعًا حيث تباطأ الطلب على الدولار كملاذ آمن بشكل ملحوظ.

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.25٪ إلى 103.80، مع أعلى مستوى خلال الجلسة عند 104.07، بعد أن خسر 0.1٪ أمس، في ثاني خسارة في ثلاثة أيام على ارتفاع عمليات جني الأرباح في 11 أسبوعًا عند 104.69.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1959.90 دولار.

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الذهب يتحرك عالميا في نطاق ضيق ترقبا لأسعار المستهلكين في أمريكا

وقال شياو فو المحلل في بنك الصين الدولي إن الذهب لم يتم تداوله في أي اتجاه معين قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، مضيفًا أن شراء البنك المركزي للذهب كان لا بد أن يحافظ على دعم السبائك.

 

ويرى اقتصاديون استطلعت “رويترز” آراءهم أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيوقف رفع أسعار الفائدة مؤقتًا للمرة الأولى منذ أكثر من عام في اجتماعه.

 

وقال محللون آخرون أيضًا إن الذهب من المرجح أن يكون محدود النطاق قبل قراءة تضخم المستهلك الأمريكي في 13 يونيو واجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 13-14 يونيو.

 

وقال مايكل هيوسون، كبير محللي السوق في “CMC Markets”، إن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الضعيف قد يؤدي إلى انتعاش الأسعار نحو مستويات 1980 دولارًا.

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