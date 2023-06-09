مسؤولة بالجيش الأوكراني: قواتنا تنفذ عمليات قتالية نشطة في عدة مناطق باتجاه باخموت

قالت حنا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكرانية أن القوات الأوكرانية تقوم حاليا بعمليات قتالية نشطة في عدة أقسام من اتجاه باخموت.

وكتبت ماليار عبر موقع تلجرام "الوضع متوتر في جميع مناطق الجبهة. الشرق هو مركز التحركات"، وفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية، يوكرينفورم.

ووفقا لها ، فإن القوات الروسية تواصل تركيز جهودها الرئيسية على اتجاهات ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا. وأن القتال العنيف لا يزال مستمرا ، وأشارت ماليار إلى أن القوات الروسية تشن غارات جوية ومدفعية وقذائف هاون في جميع الاتجاهات. ومع ذلك، فإن الروس لا ينجحون في تحقيق أهدافهم، وصد المدافعون الأوكرانيون الهجمات.